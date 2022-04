CHELSEA VS REAL MADRID – MIÉRCOLES 5 – 2PM

La temporada pasada ya se enfrentaron en la antesala de la final y hoy llega la revancha. Aquella vez el Chelsea fue muy superior, pero hoy, el Madrid llega motivado y con un Benzema ON FIRE. Si le vas a meter una lana, checa este análisis de apuesta primero.

MANO A MANO

Difícil el panorama para el Real Madrid, ya que si bien no ha enfrentado tanto al Chelsea, solo 5 veces, aún no conoce la victoria, acumula 3 derrotas y dos empates, siendo la más importante la semifinal de la temporada pasada donde no le pudo hacer demasiado daño.

¿CÓMO LLEGAN?

VIENEN DE CAER (CHE GANA +115)

Vienen de ser goleados por el Bredford en la sorpresa de la jornada europea y no sabemos si es el inicio del fin para el Campeón de Europa o solo estaban concentrados en el duelo ante Real Madrid de esta semana, ya que sus número son buenos, con 6 victorias en sus últimos 8 partidos, además de una solidez tremenda en casa cada que suena el himno de la Champions, ya que no solo está invicto, sino que ni siquiera le han podido hacer gol en lo que va de la temporada europea.

VOLVIÓ A GANAR PERO. (RM GANA +265)

Los merengues alcanzaron su techo ante el PSG y a partir de ahí vimos un bajón de nivel, la goleada ante Barcelona fue un golpe duro y apenas sacó el triunfo con varios penales a favor ante Celta. Pero ojo, el Madrid es un animal distinto en Champions y más con Benzema en la alineación, de hecho, el francés llega con 7 partidos consecutivos anotando gol y siendo el responsable de la mayoría de los triunfos recientes de este equipo. Los de Ancelotti suman 5 victorias en sus últimos 6 partidos de UCL.

¿GOLES? (MOMIOS: ALTAS +110 / BAJAS -143)

La tendencia se inclina a las altas aunque sea difícil de creer. El Chelsea promedia altas en 5 de los últimos 7 partidos, mientras que el Madrid promedia +2.5 goles en sus últimos 5 partidos. A pesar de ello, por como pinta el trámite del partido, lo más probable es que tengamos bajas, justo como ha pasado en 8 de los últimos 11 partidos de Chelsea como local en UCL.

VAMOS CON EL CAMPEÓN

Todo está en contra para el Madrid, no anda bien, visita al vigente Campeón de Europa quien no ha recibido ni gol en Stamford Bridge y que parece tenerle tomada la medida desde antaño al no registrar victorias en partido oficial ante los Blues. Así que vamos con el triunfo del local.