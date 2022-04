BENFICA VS LIVERPOOL – MARTES 4 – 2PM

Duelo que pone a dos equipos muy disparejos, un Benfica que pintaba para ser carne de cañón y dio la sorpresa eliminando al Ajax ante el Liverpool de Klopp que pinta muy favorito pero que en se le viene una semana complicadísima y tal vez no esté tan enfocado en este duelo. Veamos como pintan los números para saber a quien apostarle.

MANO A MANO

Son pocos partidos recientes entre ambos pero el historial llama la atención, el último fue hace más de 10 años en Europa League, el Liverpool le pegó al Benfica en Anfield pero venía de una derrota en el Da Luz, de hecho, sus últimas dos visitas a este estadio maldito han terminado en derrota. De hecho, yéndonos más atrás podemos ver que el Liverpool no le gana al Benfica a domicilio desde el ’84, y en términos generales, el historial se inclina a favor del Liverpool con 6 triunfos pero 4 derrotas. Dato curioso, nunca han empatado.

¿CÓMO LLEGAN?

¡SORPRESA! (BEN GANA +900)

La ida de octavos ante Ajax fue más o menos como se esperaba, duelo parejo con equipo que defienden mal, pero la vuelta se tornó muy turbia y la serie quedó justo donde el Benfica lo necesitaba, anotando un gol en el momento justo y llevándose la serie. Y es que durante la fase de grupos no hizo nada relevante, padeció más de lo que hozó, y en la Liga luce lejos no solo del título, sino es muy probable que se quede sin entrar a Champions. Para este duelo llega con 4 victorias de sus últimos 8 partidos, y en UCL, como ya dijimos, apenas 2 triunfos en sus últimos 6PJ.

IMPARABLE (LIV GANA -275)

Este Liverpool no golea y despedaza, al menos no en las últimas semanas, más bien es un equipo letal y que controla a placer los partidos, a tal grado que no le han metido gol casi en un mes. Los de Klopp llegan al partido con 4 victorias consecutivas, viendo cortada su racha sin perder por la derrota ante el Inter en el partido del vuelta de UCL que igual les dio el pase. Además, acumulan 7 victorias consecutivas como visitante.

¿GOLES? (MOMIOS: ALTAS -167 / BAJAS +130)

Vemos tendencias opuestas, el Benfica promedia altas ya que casi siempre recibe gol, con +2.5 goles en 9 de sus últimos 11 partidos. Liverpool anda cauteloso y con bajas en 6 partidos. Pero a ver, este duelo podría estar definido desde la ida, así que Jürgen seguramente le quitará el freno de mano y veremos el heavy metal de su equipo con una goleada que le dé más de la mitad del boleto a Semifinales..

SIN SORPRESAS

Por ahí puede hacer ruido el hecho de que Liverpool tenga tanto tiempo sin ganarle a Benfica en Portugal, pero el nivel mostrado y la maestría para manejar los tiempos de este equipo lo tienen como muy favorito y es casi un hecho de que se llevarán la victoria y con varios goles de diferencia.