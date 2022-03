Portugal vs Macedonia del Norte – Martes 29 / 12:45PM (Horario CDMX)

Se reparte uno de los últimos boletos a Qatar 2022 y Portugal, después de un susto, recibe en casa a la selección revelación de la repesca, que viene de eliminar a domicilio al actual Campeón de Europa, y va por el anterior monarca europeo. ¿Habrá otro bombazo en la UEFA? Veamos las tendencias para saber a quien apostar.

MANO A MANO

Siendo una nación que no tiene tantos años de su creación, Macedonia del Norte no tiene demasiados partidos internacionales, pero sí se registran un par de duelos ante Portugal, ambos amistosos, el primero con triunfo portugués, pero el segundo, más relevante, que terminó en empate en suelo portugués previo a la Euro del 2012. Si bien no es tan reciente, sí llama un poco la atención de cara a este duelo decisivo.

¿CÓMO LLEGAN?

CONTUNDENCIA ANTE LAS DUDAS (GANA POR -550)

El marcador ante Turquía es muy engañoso, Portugal fue contundente casi desde el arranque del partido pero a pesar de ir 2 goles arriba, Turquía le complicó muchísimo con un par de centrales que parecían meros espectadores, y de no ser por el penal errado de Yilmaz, es probable que Portugal no estuviera aquí. Dichas dudas son muy recientes, ya que venía de una eliminatoria relativamente tranquila, su récord de 6 victorias en sus últimos 8 partidos son la muestra perfecta.

SORPRESA MUNDIAL (GANA MAC +1600)

El triunfo macedonio detuvo el movimiento de rotación de la tierra durante unos segundo, tumbó el análisis previo de todos y evidentemente pagó un momio altísimo, de esos que pocas veces se ven. Si bien las estadísticas de Macedonia mostraban un repunte -hoy están en 4 victorias de sus últimos 5PJ- también estaba esa derrota por goleada ante Alemania que ponía las cosas en su lugar, además de que como visitante solo se había impuesto ante rivales como Armenia o Liechtenstein, nada relevante, pero ojo tiene su récord actual en 4 sin perder como visitante.

¿GOLES? (ALTAS 2.5 -143 / BAJAS 2.5 +110)

Portugal fue un circo a la defensiva, nada nuevo si vimos el partido ante Serbia, para su suerte ahora sí fue contundente a la ofensiva y logró anotar más de lo que recibió. Bajo esa premisa y viendo la tendencia de Portugal, no sería una sorpresa que haya altas, ya que las ha cumplido en 7 de los últimos 8 partidos. Macedonia no tiene tanto power ofensivo, pero dado lo mal que defiende Portugal, no sería raro que se vayan al frente y el partido termine roto y con altas. Por cierto, Macedonia cumple +2.5 goles en 4 de sus últimos 5 partidos.

¿QUÉ VAMOS A APOSTAR?

El duelo pinta muy similar al Italia vs Macedonia, el favorito es favorito por el cartel y peso de su plantilla, pero el underdog llega con mejores números y sin nada que perder. Es cierto que Macedonia estará más motivada y no dudo que le haga daño a una Portugal tan endeble en la zaga, pero esta selección lusa ya pagó derecho de piso, el accidente estuvo cerca de darse ante Turquía y las circunstancias hacen que salgan más fortalecidos para conseguir el boleto y ganar el partido, el momio está bastante alto, pero puede servir para algún parlay, eso sí, el de Portugal avanza está inservible, con un -2000.