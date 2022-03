Costa Rica vs USA – Miércoles 30 / 07:05PM (Horario CDMX)

Los ticos mantienen su inercia y tienen asegurada la repesca, pero hay una mínima posibilidad del pase directo si se combinan resultados, así que este duelo ante USA tiene su morbo. Por lo que si quieres llevarte una lanita con este duelo, ve las tendencias más relevantes.

MANO A MANO

Primero que todo, USA acumula 4 victorias al hilo ante Costa Rica, pero paren las prensas, porque el partido es en territorio tico, y está el hecho de que Estados Unidos JAMAS ha ganado ahí en partido eliminatorio, registra 9 derrotas y apenas un empate. Por lo que este es uno de los factores principales a considerar para nuestra apuesta.

¿CÓMO LLEGAN?

TICOS ENRACHADOS (GANA CRC +255)

Costa Rica mantiene su racha y volvió a ganar el fin de semana pasado en su visita a El Salvador, sumando ya 6 partidos al hilo sin perder, con 5 triunfos en ese lapso. Siendo el equipo que mejor cierra el torneo y como ya se dijo, con una mínima esperanza de meterse directo a la Copa del Mundo. Por si fuera poco, suma 4 victorias al hilo en casa.

USA “ CLASIFICADO ” (GANA USA +140)

Estados Unidos no está clasificado matemáticamente, pero si virtualmente, ya que tiene una diferencia de goles que prácticamente los tiene en Qatar 2022. Por lo que no se espera que salgan a matar, además, Costa Rica no es Panamá, y el trabajo que le ha costado a USA sacar puntos de visita es la clave a la hora de hacer nuestra apuesta, ya que acumulan 4 partidos al hilo sin ganar fuera de casa.

¿GOLES? (ALTAS 1.5 -182 / BAJAS 1.5 +180)

Costa Rica necesita goles, pero la tendencia nos dice que es muy poco probable que suceda. De entrada, los ticos promedian bajas en 4 de sus últimos 5PJ. Y para entorpecer más la cosa, enfrenta a una defensiva sólida, que ha recibido un gol como máximo en sus últimos 21 partidos, y claro, promedia bajas en sus últimos 4 partidos como visitante. Así que todo apunta a que habrá -1.5 goles.

¿QUÉ VAMOS A APOSTAR?

Aunque los momios digan lo contrario, el favorito es Costa Rica si vemos las tendencias, en especial por el desempeño de USA como visitante y la enorme losa que significa el hecho de que jamás ha ganado en territorio tico. Si no fuera suficiente, el balón está del lado de los locales, que llegan enrachados y con un buen rato sin perder. Así que vamos a aprovechar ese +255 que está pagando el triunfo de Costa Rica.