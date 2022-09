APUESTA EN EL PUEBLA VS PUMAS – VIERNES 23 – 9:05PM

Partido de vida o muerte para ambos, aunque en condiciones diferentes, ya que la franja por ahora está dentro mientras que Pumas necesita ganar y varios milagros para no quedar eliminado de la mediocre repesca. Si quieres meterle un dinerito, checa este análisis previo.

MANO A MANO

Puebla no la ha pasado bien cuando enfrenta a Pumas, llegan con 5 partidos al hilo sin poderle ganar y con 2 derrotas; eso sí, los empates prevalecen. Ahora, si vemos los partidos jugados en el Cuauhtémoc, la cosa cambia, Pumas es quien sufre con 5 partidos al hilo sin ganar en ese estadio, mismo caso que el récord anterior, hay 3 empates y 2 triunfos de la franja.

¿CÓMO LLEGAN?

CLASIFICADO PERO… (PUE GANA +125)

La franja marcha en décimo lugar, sin embargo, el infierno está a 3 puntos de distancia y son varios los que andan tras su cabeza. Puebla llega con solo un triunfo en sus últimos 10 partidos, pero el dato que les ayuda es el hecho de que tengan 9 partidos al hilo sin perder en el Cuauhtémoc, lo que tira risas es el dato de que solo han ganado 2 de esos 10 partidos de local.

AGONIZANDO (PUM GANA +210)

Si Pumas jugara como lo hizo en los últimos minutos ante Cruz Azul, otra sería la situación. Hoy Pumas está obligado a ganar, incluso un empate podría significar la eliminación la próxima semana, así que es su final. Los de Lillini llegan con 1 victoria en sus últimos 12 partidos, récord no muy lejano al del rival que enfrenta, pero con el pequeño detalle de que han perdido 5 de esos 12 partidos. Además, fuera de C.U. acumulan un récord de 10 partidos al hilo sin ganar, sin duda uno de los peores visitantes del torneo.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -175 / BAJAS +125)

El historial entre ambos se inclina por las bajas, pero el presente es todo lo contrario, ninguno defiende correctamente y por eso están sufriendo con los puntos a estas alturas del torneo. Puebla llega con altas en 5 de sus últimos 8 partidos y en sus últimos 4 como local. Pumas altas en 4 de sus últimos 5 y en 6 de sus últimos 7 como visitante. ¡GOLES!

¿CON QUIÉN VAMOS?

Es difícil pensar que habrá un ganador, con todo y que se están jugando el pase a la repesca, pero el historial de empates entre ambos me da miedo y pensando que para el Puebla un empate no sería tan mal resultado, me huele a que Pumas saldrá frustrado del Cuauhtémoc, sin romper su racha sin ganar y con un punto que los deje casi en coma.