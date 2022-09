APUESTA EN EL NECAXA VS MAZATLÁN – VIERNES 23 – 7PM

A muchos podrá no interesarles este duelo pero ojito que involucra a dos contendientes para meterse a la Liguilla y los que tengan equipos en vísperas de meterse -ejem Pumas- deberán estar atentos. Y si tú quieres meterle algo más de interés al partido apostando, checa estas tendencias.

MANO A MANO

Solo tenemos 4 enfrentamientos desde que Mazatlán existe, con dominio ligero de Necaxa, que ha ganado la mitad, por ahí una victoria de Mazatlán y un empate. Mientras que jugando en el Victoria, Necaxa ha ganado los dos partidos que han disputado.

¿CÓMO LLEGAN?

ES AHORA (NEC GANA +100)

Necaxa tiene en sus manos la oportunidad de amarrar el pase a la repesca si gana. El problema es que son muy irregulares, solo han ganado 1 de sus últimos 8 partidos con 4 derrotas, de menos, en casa no están tan mal, con 2 victorias en 5PJ, aún no así no está para presumir.

LA VIDA (MAZ GANA +300)

Si Mazatlán le pega a Necaxa, lo echa de la zona de repesca y se meten ellos, así de fácil. Aunque la cosa se ve complicada, porque Mazatlán solo ha ganado 3 de sus últimos 10 partidos, y de visita ha perdido 2 de sus últimos 5 partidos, con un triunfo solamente.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS +125 / BAJAS -163)

Las tendencias están mezcladas, ya que hay pocos partidos entre ambos y el momento que viven nos envía mensajes opuestos. Necaxa promedia altas en 7 de sus últimos 9 partidos, mientras que Mazatlán bajas en sus últimos 4. Tomando en cuento todo lo que se juega, ni de chiste habrá goles, Mazatlán ordenado y Necaxa con la obligación. Así que es bajas.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Necaxa da un buen partido al mes, y parece que ese partido tendrá que ser éste. Juega ante un rival al que le ha ganado cada que va al Victoria, tiene su clasificación en las manos y sus actuaciones menos malas han sido en casa, además, Mazatlán no anda fuera del Kraken. Así que vamos con triunfo de los hidrorrayos.