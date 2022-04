¿Qué es 4 en la red?

Gurús, si no le han entrado a 4 en la red de Betway, lo están haciendo mal. Primero les explico, es un juego gratuito donde podemos llevarnos $200 mil pesos prediciendo qué jugador será el primero en anotar en 4 partidos seleccionados para el fin de semana, o si de plano no habrá anotadores.

Puede sonar complicado, pero no tenemos nada que perder y al contrario, le vamos a poner emoción extra al deporte que más nos apasiona.

Así que, para que se lleven una lanita, aquí les dejo mis picks basados en datos estadísticos y uno que otra intuición para que tengan una mejor idea de a quien elegir y se animen a entrarle.

¡Regístrense en Betway y vengan a jugar con nosotros!

Man.Utd vs Leicester (sábado 10:30am) – Bruno Fernandes (UTD)

Con la decepción de la Champiosn como último recuerdo, el United regresa a la Premier con la idea de mantener su curva ascendente, ya que ha ganado 4 de sus últimos 5 partidos y tendrá que hacer pesar Old Trafford ante unos Foxes que son un rival incómodo, pero que de visitante han decepcionado con 1 victoria en sus últimos 10PJ. Así que pensando que los Red Devils se irán al frente, vamos a colgarnos del momento de Bruno Fernandes que viene de darle el pase a Portugal a la Copa del Mundo con sus anotaciones.

W.Ham vs Everton (domingo 8am) – Michail Antonio (WHU)

West Ham está en plena lucha por puestos europeos y buscando recuperar el ritmo que tuvo al inicio de la temporada, mientras que Everton está viviendo una de sus peores torneos de liga, luchando por no descender a The Championship. Con eso en mente, es evidente que los Hammers son favoritos y más de locales. Además, Everton ha recibido gol primero en 5 de sus últimos 7 partidos, así que está clara la tendencia. Vamos con uno de los referentes, Michail Antonio, que estará descansado al no ver acción con su Selección.

Spurs vs Newcastle (domingo 10:30am) – Harry Kane (TOT)

Los Spurs viven uno de sus mejores momentos en mucho tiempo y tienen verdaderas posibilidades de meterse a Champions, lo malo es que enfrentan a un equipo que viene de menos a más y que aún está luchando por espantar a los fantasmas del descenso. La principal cualidad del Tottenham se encuentros en los primeros 45 minutos, donde han dado su mejor futbol, por lo mismo vamos a pensar en que se irán al frente y será el confiable Harry Kane quien inaugure el marcador en casa ante los Magpies.

C.Palace vs Arsenal (lunes 2pm) – Wilfried Zaha (CP)

Monday Night Football con derby londinense que nos trae a un Palace medio perdido en la mitad de la tabla ante un Arsenal que por primera vez en muchos años, ostenta puesto de Champions. Aquí la lógica sería ir con el Arsenal, pero es un equipo poco confiable, y más si vemos que los partidos ante el Palace han tenido de todo y no precisamente a favor de los Gunners. Además, me llama la atención que The Eagles han anotan primero en 5 de sus últimos 6 partidos. Por lo que vamos con el local, de la mano del ex-Man.Utd, Wilfried Zaha, que es su principal referente al ataque.