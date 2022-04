TIGRES VS XOLOS – DOMINGO 3 / 7PM

Tigres anda en plena persecución del liderato tras una buena racha y se topa ante un rival que usualmente es endeble como visitante, pero que sus números no son para despreciar. Veamos las tendencias para meterle un billete a este partido.

MANO A MANO

Hay hegemonías y luego está el dominio de Tigres sobre Xolos. Los felinos le han ganado a los perros en 10 de sus últimos 12 partidos y cabe mencionar que esos dos partidos que sobran en esa racha, fueron empates. El último triunfo de Xolos fue en el lejano año de 2016.

¿CÓMO LLEGAN?

¡POR EL LIDERATO! (GANA TIG -154)

Tigres anda de cacería por la cima y se juega al mismo tiempo el partido del líder, así que tendrán de primera mano la información para saber si terminan como líderes. Los Tigres traen una racha de 8 partidos sin perder con 7 victorias en ese lapso. Como local apenas están reconstruyendo su racha tras la derrota ante Puebla, pero ya son 4 partidos sin perder en el Volcán.

RIVAL SUBESTIMADO (GANA TIJ +475)

Xolos es un equipo que ha pasado por debajo del radar pero que no está jugando tan mal, de hecho está en zona de repechaje y de seguir así ahí lo veremos. Los de la frontera llegan con 3 ganados en sus últimos 5 partidos, lo cual ya es mucho para un equipo de plantel limitado y que está acostumbrado a ocupar los últimos lugares de la tabla. Eso sí, de visita solo registra 2 victorias en sus últimos 20 partidos.

¿Goles? (ALTAS 2.5 GOLES -154 / BAJAS 2.5 GOLES -475)

Tigres es dinamita pura, por fin le abrió Herrera la llave y los goles están llegando. Promedian altas en 7 de sus últimos 8 partidos y en menor medida en casa con +2.5 goles en 3 de sus últimos 5 partidos. Xolos es más discreto, con bajas en 4 de sus últimos 6 partidos, pero con altas en 3 de sus últimos 5 partidos fuera de casa. Esperando que Tigres imponga condiciones, es probable que veamos altas.

¡A IMPONERSE!

Tigres no debe subestimar a Xolos, y para como vienen jugando, seguramente no lo harán. Además, pensando en que el dominio felino sobre Tijuana es descomunal, no hay manera de que veamos una revolución tijuanense y menos jugándose fuera de la perrera. Así que vamos con el triunfo local, que igual paga un -154 muy benévolo para lo favorito que es Tigres.