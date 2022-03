USA VS PANAMÁ – Domingo 27 / 5PM (Horario CDMX)

Estados Unidos dio un buen partido en el Azteca pero su falta de contundencia impidió que hiciera historia. Ahora tiene en sus manos el boleto para regresar al Mundial jugando en casa, pero se enfrenta a una Panamá que se juega la vida en este partido. Si le vas a meter una lana, antes chécate estos datos.

MANO A MANO

Panamá ha sufrido históricamente ante los Estados Unidos, si bien no se han enfrentado tanto en Eliminatorias -9 partidos- la hegemonía estadounidense es clara, de hecho apenas hace unos meses, en territorio canalero, Panamá consiguió la primer victoria de su historia ante USA en Eliminatorias. Mismo caso para los duelos en general, con 17 victorias norteamericanas en los 24PJ que han jugado. Y peor aún, Estados Unidos ha ganado todos sus partidos en casa ante Panamá en Eliminatoria. (4 victorias)

¿CÓMO LLEGAN?

USA POR EL BOLETO (GANA USA -239)

USA ha sido un equipo de altibajos que no suele pisar demasiado el acelerador, pero eso sí, en casa ha sido implacable ante casi cualquier rival. Los estadounidenses llegan con 6 triunfos al hilo como locales y por el contrario, apenas 3 victorias en sus últimos 6 partidos, siendo una muestra perfecta de lo que mencionamos arriba, pero aún así está a nada de firmar su pase directo a Qatar.

PANAMÁ SE JUEGA LA VIDA (GANA PAN +650)

Que manera de complicarse la vida, antes de la jornada anterior, Panamá llegaba con la sartén por el mango, en puesto de repesca, jugando en casa ante el colero del clasificatorio, es más el partido estaba en sus manos ya que se fueron con ventaja al medio tiempo, sin embargo Honduras vino de atrás y les arrancó 2 puntos que todo indica serán vitales. Ahora, Panamá deberá hacer historia metiéndose a USA por su primer triunfo allá y peor, tendrá que ir en contra de si mismo, ya que apenas ha ganado 1 de sus últimos 5 partidos como visitante.

¿GOLES? (ALTAS 2.5 +130 / BAJAS 2.5 -167)

Esta no es la Selección de Estados Unidos de otros tiempos, que se tiraba atrás y contragolpeaba, pero eso no quiere decir que no defienda bien, de hecho, USA ha recibido un gol o menos en 19 de sus últimos 20 partidos, y obviamente, promedia bajas, cumpliéndose en 6 de sus últimos 7 partidos. Panamá también promedia bajas, cumpliéndolas en 4 de sus últimos 5 partidos. Así que se ve difícil que le hagan gol a Estados Unidos, por lo que veremos un duelo de bajas.

¿QUÉ VAMOS A APOSTAR?

A pesar de que USA no convence incluso ante rivales de menor nivel, este equipo ha sido muy efectivo como local, y sabiendo que se juega el pase, muy probablemente controlará al rival y lo golpeará en el momento indicado, para volver a ordenarse y dejar que el tiempo transcurra. Así que está clarísimo el triunfo estadounidense que les dé el pase a la Copa del Mundo.