Honduras vs México – Domingo 27 / 5:05PM (Horario CDMX)

El TRI salió vivo de su duelo ante Estados Unidos y está a nada de firmar su pase a la Copa del Mundo, pero antes deberá visitar San Pedro Sula ante una Selección de Honduras ya eliminada. ¿Será que el camino a Qatar está resuelto? Veamos las tendencias para saber a quien apostar.

MANO A MANO

México se mete a una cancha que se le complica, de hecho solo tiene 1 victoria en sus últimas 5 visitas por eliminatoria, pero antes de deprimirse, el momentum que vive Honduras es el peor en mucho tiempo, además de que su historial reciente ante el TRI es demoledor, ya que tiene 1 victoria en sus últimos 10 partidos, además de que México les ha ganado 4 de los últimos 6 duelos.

¿CÓMO LLEGAN?

HONDURAS ELIMINADA (GANA HON +700)

Los hondureños llevaban un buen rato siendo protagonistas, pero en esta eliminatoria se vinieron abajo en cuestión de meses. llegando al cierre del clasificatorio con un récord paupérrimo de 15 partidos al hilo sin ganar, completamente eliminados, y con una plaza de San Pedro Sula que ya no pesa, de hecho, suman 6 partidos al hilo sin ganar en casa, y mostrando muy poco futbol incluso ante rivales de su mismo nivel.

UN RESPIRO PARA EL TRI (GANA MÉXICO -250)

Si bien el empatar en el Azteca ante USA no es para celebrarse, pudo ser peor, además de que los resultados de los otros equipos le dan cierta tranquilidad a los de Martino, ya que aunque no se saque el resultado idóneo en San Pedro Sula, se puede jugar el pase en el Azteca ante El Salvador. Y es que el TRI tampoco ha sido tan confiable como visitante, sumando solo 2 victorias en sus últimos 5PJ fuera del Azteca. Pero cuando decimos que las aguas se tranquilizan un poco es por el hecho de que suma 5 partidos al hilo sin derrota.

¿GOLES? (ALTAS 2.5 -108 / BAJAS 2.5 -118)

En horno no está para bollos en ninguno de los frentes. Honduras viene promediando bajas en 3 de sus últimos 5 partidos y con una ofensiva muy endeble. El TRI tampoco está para presumir, promediando -2.5 goles en 4 de sus últimos 7 partidos y apenas anotando un gol en total -de penal- en sus últimos 3 partidos, los tres en el Azteca. Además, si hacemos memoria, los duelos entre ambos siempre han sido más físicos y muy rocosos, y hoy, la única manera de que Honduras le compita a México es con juego físico y colgándose de la portería. Así que apesta para bajas.

¿QUÉ VAMOS A APOSTAR?

Este partido me recuerda un poco al Costa Rica vs México, un partido sordo, sin mucho lujo, pocas ocasiones y con el TRI definiéndolo con esfuerzos individuales o de pronto hasta con otro penalty, la realidad, es que no da para más en este momento el equipo de Martino, así que esperamos que aseguren el boleto ganando por la mínima en calidad de visitante.