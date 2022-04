JUÁREZ VS PUMAS – SÁBADO 2 / 9PM

Se viene uno de esos partidos difíciles de ver, con dos equipos en franca crisis y que tampoco anotan demasiado. Así que si vamos a ser uno de esos valientes que le mete lana y se lo chuta, veamos las tendencias.

MANO A MANO

Aquí está bastante clara la tendencia en favor de l0os Pumas. Los universitarios suman 5 partidos al hilo sin perder ante Bravos, de hecho, los de Juárez nunca le han ganado a Pumas en Liga MX, su único triunfo fue en Copa. Eso sí, tampoco pinta como para darle todo a favor a Pumas, porque en esos 5PJ han empatado 4 veces.

¿CÓMO LLEGAN?

¡NI TAN BRAVOS! (GANA JUA +187)

Este es un equipo en el cual Ferretti ya tiró la toalla pero no lo dejan marchar y va a tener que hundirse con el barco quiera o no. Y es que los Bravos están hundidos en la tabla, son el peor equipo y acumulan 5 partidos al hilo sin ganar y 4 derrotas consecutivas, quedándose sin anotar en 3 de sus últimos 4 partidos.

PUMAS EN LIGA NO LEVANTA 2.0 (GANA PUM +165)

Pumas tenía todo para recuperar terreno ante Mazatlán y ni ante uno de los peores visitantes logró sumar de a tres. Ahora visita la frontera con un récord de 6 partidos de liga al hilo sin ganar y con una racha similar como visitante, con 4 sin conocer la victoria, nada que ver con su versión de Concachampions, donde se le viene un partido importante, por lo que difícilmente los veremos enfocados en este cruce.

¿Goles? (ALTAS 2.5 GOLES -106 / BAJAS 2.5 GOLES -120)

Pumas viene promediando altas en 3 de los últimos 5 partidos, pero ni de chiste se ve que vaya a haber goles en este duelo, Por un lado Juárez es la peor ofensiva del campeonato y promedia bajas en 3 de sus últimos 5 partidos, mientras que volviendo a Pumas, estos han anotado un gol como máximo en 5 de sus últimos 6 partidos. Así que si se anotan goles en este duelo, será un milagro.

¡ENCUENTRO PARA VALIENTES!

Juárez está en un hoyo del cual parece no saldrá, al menos no con el comando de Ferretti. Mientras que Pumas parece que no le gana a nadie a menos que sea equipo de la MLS, se le complican hasta los rivales a los que tendría que superar sin problemas. Por lo que, debemos hacerle caso a ese dato de que han empatado en 4 de sus 5 partidos de Liga MX para jugárnosla con el empate que paga +220.