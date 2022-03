ITALIA VS N. MACEDONIA – JUEVES 24 / 1:45PM

Inesperado ver a Italia en la repesca y la borde de otro fracaso después del verano soñado que tuvieron en la Euro. Ahora tendrá que superar a un sorpresivo rival como Macedonia y luego jugarse un mano a mano ante Portugal o Turquía si quiere regresar a la fase final de la Copa del Mundo. Así que vámonos con las mejores tendencias y el cómo llegan para apostar en este partido de repesca.

MANO A MANO

Siendo Macedonia una nación que apenas está superando los 20 años de vida, es evidente que su Selección Nacional no tiene tanto bagaje a nivel internacional y los partidos ante Italia son contados. De hecho, solo se han enfrentado en un par de ocasiones con un triunfo de la azzurri en suelo italiano y con un empate en territorio macedonio.

¿CÓMO LLEGAN?

CAMPEONITIS DE LA AZURRI (GANA ITALIA -600)

Italia alcanzó la perfección el la Euro, con un futbol práctico y capaz de superar lo que fuera, además de un largo invicto que terminó cayendo en el Final Four de la Nations League, resultado del que ya no se recuperaron y que le pasó factura en el cierre de la eliminatoria, donde perdió el boleto en el último partido al no poder hacerle gol a Irlanda del Norte. El Campeón de Europa llega con 2 victorias en sus últimos 7 partidos y 4 empates, que mejor ejemplo para describir su mal momento.

MACEDONIA VA POR MÁS… (GANA MACEDONIA +1800)

Es cierto que el grupo que le tocó a Macedonia del Norte fue muy accesible si quitamos a Alemania de la ecuación, pero no hace mucho tiempo, Macedonia no era más que otra selección de relleno en las eliminatorias para torneos importante, y no fue hasta la Euro pasada donde estos lograron su histórica clasificación gracias a la Nations League, y si bien su participación culminó con 3 derrotas, hoy nuevamente están en la antesala de hacer historia. Macedonia del Norte llega con 3 victorias en sus últimos 5 partidos, ok, pinta bien, pero fueron ante Islandia, Armenia y Liechtenstein, además de tener una goleada 0-4 tras recibir a Alemania en ese lapso de juegos.

¿Goles? (ALTAS 2.5 GOLES -163 / BAJAS 2.5 GOLES +125)

Si bien Italia promedia altas en 3 de sus últimos 5 partidos, es cierto que la ofensiva ha decaído un poco, ya que solo han anotado más de un gol en 3 de sus últimos 4 partidos y la principal razón de que hoy estén en la repesca. Macedonia es todo lo contrario, da y recibe goles, cumpliendo altas en sus últimos 4 partidos, yendo a extremos como recibir 4 goles de Alemania o clavarle 5 a Armenia. Así que, siendo un duelo donde se juegan todo y tienen poco que perder, es probable que tengan errores defensivos que le despierten el olfato goleador a los Campeones europeos. Así que vamos altas.

ITALIA RENACIDA

Es cierto que Macedonia llega mejor que Italia en cuanto a tendencias, pero ya vimos las condicionantes que le ayudaron a los de Europa del Este a meterse en esta ronda. Y siendo fríos, está claro que Macedonia del Norte es un equipo que no defiende bien y pinta como un rival a modo para que Italia recupere sus mejores sensaciones y termine, en una de esas, hasta goleando a su rival en turno. Así que no se ve como los Campeones de Europa no saquen los 3 puntos y los momios lo saben con un -600 que está altísimo pero que podemos usar con tranquilidad en algún parlay.