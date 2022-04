ATLAS VS NECAXA – JUEVES 7 – 9PM

El campeón viene perdiendo aire y necesita desesperadamente un triunfo ante un Necaxa que bajita la mano está metiéndose en repechaje y ya ha dado más de un susto a rivales de peso. Si quieres apostar en este duelo, échale un vistazo a estas tendencias.

MANO A MANO

Como ya se dijo, el Atlas necesita el triunfo sí o sí, pero su historial ante Necaxa no es muy prometedor, ya que registra apenas 2 triunfos en sus últimos 13 partidos ante los hidrorrayos. Y de hecho, Necaxa suma 3 victorias al hilo en el Jalisco ante Atlas, así que cuidado ahí.

¿CÓMO LLEGAN?

PIERDE AIRE (ATS GANA -106)

Atlas lució endeble en su visita a Cruz Azul, partido donde en otros torneos daba el 110%. Pero es una realidad que llevan varias jornadas a la baja y quedando mucho a deber a nivel defensivo. El Campeón acumula 2 victorias en sus últimos 8 partidos, y solo 2 victorias en sus últimos 5 partidos en casa.

NO PUDO (NEC GANA +350)

Necaxa recibió a un América débil y ni así le pudo derrotar, pero no todo está perdido para ellos, ya que extrañamente juegan mejor de visitante, acumulando 5 partidos al hilo sin perder y 3 victorias en ese lapso. Y si bien esas 2 victorias en sus últimos 7 partidos no pinta bien, pueden dar la sorpresa.

¿GOLES? (MOMIOS: ALTAS -175 / BAJAS +137)

Partido en el que nadie querrá tocar el balón. Por lo mismo, el momio anda en -1.5 goles, el cual provoca que Atlas promedie altas en 4 de sus últimos 6 partidos dado lo mal que anda defendiendo. Pero Necaxa si queda con bajas, cumpliéndolas en 6 de sus últimos 7PJ. Lo que inclina la balanza es el hecho de que promedien altas en 6 de los últimos 7 duelos entre ambos. Así que vamos con que habrá +1.5 goles.

SEGUIRÁ A LA BAJA

No sabemos si Atlas tiene campeonitis o solo volvió a nivel habitual, pero no se ve por donde regrese al buen camino. Necaxa no es la quinta maravilla pero de visitante hemos visto su mejor rostro y parece que le sienta bien jugar en el Jalisco con esos tres triunfos al hilo con los que llega. Por lo que vale la pena jugarse ese +350 que paga el triunfo visitante.