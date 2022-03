Los dos equipos llegan emproblemados, uno más que el otro, pero no dejan de ser dos nombres importante de la Liga MX y para como andan las cosas, pinta para ser un partido lleno de errores y anotaciones.

Por lo cual, te traemos este análisis con los mejores datos, momios y quien es quien en la previa para que le apuestes a este partido y GANES en el Clausura 2022.

MANO A MANO

Al América le urgen buenas noticias, pero para su mala suerte, se topa con un rival que históricamente los ha hecho sangrar y el pasado reciente no pinta muy distinto. Los Diablos llegan al partido con 3 victorias en sus últimos 5 cruces, y si bien no ha demostrado demasiado en este torneo, sí ha lucido un poco más brillante por momentos de juego. Además de que América apenas tiene 1 victoria en los últimos 4 partidos en los que ha recibido a Toluca en el Azteca.

¿CÓMO LLEGAN?

AMÉRICA EN LA LONA (MOMIO: AME GANA -118)

América tocó fondo, no solo en la tabla, sino en el proyecto de Solari, y hasta la fecha está con un DT interino que no ha cambiado mucho las cosas, de menos le bastó para no perder el Clásico Nacional. El asunto es que América arrastra una racha de 6 partidos sin ganar, mismo caso para sus partidos en el Azteca, con 6 sin ganar y en donde hace no mucho tiempo era impensable que no sacaran los 3 puntos.

DIABLOS IRREGULARES (MOMIO: TOLUCA GANA +333 )

Toluca de pronto da un buen partido, a la siguiente semana se desploma y lo golean, pero de menos tiene en el banco un DT experimentado que tarde o temprano dará resultados. Los diablos llegan con 1 victoria en sus últimos 5 partidos, pero ojo, que fuera de la Bombonera le va mejor, con 4 partidos al hilo sin perder y 3 victorias.

¿HABRÁ GOLES? (MOMIOS: ALTAS 2.5 +100 / BAJAS 2.5 -125)

El que sea un duelo de equipos en momento bajo, no quiere decir que no pinte para haber altas. Toluca las viene promediando en 3 de sus últimos 5 partidos, y sabemos que este equipo suele recibir muchos goles, mismo caso para los duelos entre ambos que han superado los 2.5 goles en 6 de los últimos 7PJ. Además, América en casa ha cumplido el Ambos Anotan en 4 de sus últimos 5 partidos, y siendo un duelo clave en el torneo, difícilmente se conformarán con el empate. Así que huele a que habrá +2.5 goles como en los buenos tiempos.

VENTAJA PARA EL DIABLO

América está en un túnel del que se ve difícil que salga, al menos no en este torneo, y por alguna razón, el Azteca se ha vuelto su peor enemigo, ya que el único triunfo que lleva en el torneo lo sacó de manera apurada en Torreón. Por su parte, Toluca ha sido vapuleado en un par de ocasiones ante rivales “grandes” y por eso probablemente no sea favorito en los momios, pero la hegemonía que tiene sobre las águilas, sumado a los pequeños detalles de futbol que ha regalado en el CL22, nos hace pensar que llegará al Azteca para llevarse los 3 puntos.