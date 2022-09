APUESTA EN EL SAN LUIS VS PACHUCA – DOMINGO 18 – 9PM

San Luis viene motivado tras eliminar al Bicampeón y busca confirmar su boleto a la repesca ante unos Tuzos que sufrieron una caída un poco inesperada en su viaje a la frontera y que si no quiere caerse de la zona segura, deberá sumar. Veamos qué dicen los números antes de hacer nuestra apuesta.

MANO A MANO

Los Tuzos llegan con una racha de 6 partidos al hilo sin perder ante San Luis, sumando 4 victorias en ese laso. Ahora, si vemos los últimos 4 duelos jugados en el Alfonso Lastras, Pachuca tiene dos triunfos y San Luis apenas uno, sumado a un empate.

¿CÓMO LLEGAN?

MOTIVACIÓN (SL GANA +275)

Se puede decir que no es sorpresa el triunfo de San Luis ante Atlas, en especial por como venía su rival, pero eso sí, el triunfo llega para reafirmar su posición dentro de la repesca. Con todo y eso, aún pueden quedar fuera así que deberán apelar a su efectividad reciente, ya que han ganado 3 de sus últimos 6 partidos, nada mal para un equipo de sus calibre, no tan protagonista pero que ya vimos es incómodo. Igual en casa no le ha ido bien, llega con 3 sin perder y 2 derrotas.

CAÍDA (PAC GANA +105)

Los Tuzos venían a la alza y terminaron cayendo en su visita a Juárez, aunque si leyeron el análisis anterior, vimos de lejos que los Bravos se le complicaban a los de Hidalgo. La mala noticia para los Tuzos es que repiten como visitantes, donde solo tienen 1 triunfo en sus últimas 5 salidas y dos derrotas, y volver a caer implicaría irse despidiendo del boleto directo.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -106 / BAJAS -120)

Partido que pinta para tener muchas anotaciones, al menos así lo dicen las tendencias. De los últimos 6 enfrentamientos, ha habido altas en 4 de ellos, mientras que en casa de San Luis hay altas en 3 de los últimos 4. Mientras que San Luis tiene altas en 4 de sus últimos 6 partidos y Pachuca en 5 de sus últimos 6. Y ojo que el momio para las altas anda muy accesible.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Pachuca no puede dejar escapar más puntos y si bien enfrenta a un equipo motivado, también es un rival que nada más no anda de local y que también es muy irregular. Por lo que todo apunta a que Pachuca se llevará los tres puntos.