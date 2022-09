APUESTA EN EL QUERÉTARO VS SANTOS – SÁBADO 10 – 5PM

Partido entre equipos en situaciones muy distintas, uno preocupado -o no- por no terminar como último de la tabla enfrentando a otro equipo que ha sorprendido y busca meterse directo a la fiesta grande. Con todo y eso, esto es la Liga MX, así que mejor veamos como llegan para no dejarle nada a la suerte.

MANO A MANO

Santos sale bien parado en este rubro ante Gallos. De los últimos 7 partidos directos, Gallos solo tiene 1 triunfo, mientras que Santos ha ganado 5. Igual, sabemos que Santos baja un poco fuera de la Comarca, y aún así tiene 2 triunfos de sus últimos 5 partidos, con un par de derrotas en el historial.

¿CÓMO LLEGAN?

GOLEADO (QRO GANA +195)

Gallos confirmó ser el peor visitante y el revive muertos, ya que fue goleado en su visita a Pumas que ya pinta para campeón según algunos. Gallos llega con 4 partidos al hilo sin ganar y 3 derrotas. Además, en casa solo registra un triunfo en sus últimos 7, números dignos del peor equipos del 2022.

EN LA PELEA (SAN GANA +145)

Santos viene de ganar en casa, pero es de vital importancia que vuelva a sumar de a tres como visitante para mantenerse en la pelea por un boleto directo. Y es que han ido mejorando sus números fuera de casa, con 2 victorias en sus últimos 3 partidos como visitante, apenas cayendo hace unos días visitando a un local pesado como Pachuca y con un hombre menos.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -110 / BAJAS -118).

Santos viene promediando altas, cumplidas en 3 de sus últimos 5 partidos, pero de visita baja un poco la cuota y promedia bajas en 3 de sus últimos 5. Gallos es bajas, cumplidas en sus últimos 4 partidos en casa, y con más razón al venir de ser goleados. Por lo que no esperamos demasiadas anotaciones.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Santos ya nos demostró que puede jugar bien de visitante y mucho más cuando enfrenta equipos deprimidos y de la parte baja de la tabla, verdad Pumas, así que vemos grandes posibilidades para los de la Comarca de aprovecharse de este equipo que se desmorona para levantar la mano en la lucha por el pase a la Liguilla.