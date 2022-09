APUESTA EN EL JUÁREZ VS RAYADOS – VIERNES 9 – 9:05PM

Rapidito tenemos el arranque de la jornada 14 y lo hace con un duelo fronterizo con uno de los líderes generales intentando mantener la posición pero visitando a unos Bravos que quieren demostrar que son un equipo complicado de vencer y más a domicilio. Antes de apostar, veamos cómo pintan las tendencias.

MANO A MANO

Rayados mantiene un dominio importante sobre los Bravos, ya que han ganado 4 de sus últimos 5 enfrentamientos en Liga MX y los Bravos apenas han logrado rescatar una victoria. Ahora que jugando en Juárez la cosa se empareja un poco más, con 3 triunfos de Bravos y 2 de Rayados.

¿CÓMO LLEGAN?

PUROS EMPATES (JUA GANA +270)

Pasan las jornadas y Juárez no gana, suma 4 partidos al hilo sin conseguir el triunfo, aunque siendo sinceros, no son un conjunto que sume de a tres seguido pero de menos no pierde, solo ha caído una vez en esos 3 partidos. Mientras que en casa tampoco gana, su racha es larga y se extiende a 13 partidos al hilo sin triunfo.

TRIUNFO POR LOS PELOS (RAY GANA +115)

Rayados ganó un partido rudísimo en el que casi le sacan la victoria, por lo mismo, los de Vuce dejan dudas. Rayados llega con 2 victorias en sus últimos 6 partidos, pero solo una derrota, dicho récord lo mantiene con alfileres en lo alto de la tabla. Como visitante presenta números similares, con 2 victorias en sus últimos 5PJ.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS +125 / BAJAS -163)

Los últimos 4 partidos entre ambos nos han entregado altas, pero el momento de ambos dicta lo contrario. Juárez promedia bajas en 7 de sus últimos 8 partidos en casa. Mientras que Rayados viene promediando bajas en 4 de sus últimos 6 partidos y en 3 de sus últimos 5 como visitante.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Entre Juárez y Rayados hay mucha diferencia de plantel, pero Rayados sigue teniendo problemas para reflejarlo. Además, ya vimos que el dominio de Rayados se acorta cuando visitan a los Bravos. En este caso, lo ideal sería ir con Rayados, pero hay un enorme riesgo de que terminen dividiendo puntos, por lo que la doble oportunidad no suena tan mal y paga -350 al borde de lo legal para utilizarlo en el parlay.