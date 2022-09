APUESTA EN EL QUERÉTARO VS PUEBLA – JUEVES 1 – 9:05PM

Tenemos acción en la Corregidora con dos equipos a los que les cuesta ganar, claro, uno peor que el otro, ya que el local pinta para ser el primer eliminado de la competencia. Si busca un buen momio en este partido, checa nuestras tendencias y lo encontrarás.

MANO A MANO

Tiene un buen rato que Gallos no le gana a Puebla, el récord reciente anda en 2 triunfos para el Puebla y 2 empates. Además, en la Corregidora el Puebla acumula 4 partidos al hilo sin perder, 2 triunfos y 2 empates.

¿CÓMO LLEGAN?

TERRIBLE (QRO GANA +160)

Gallos sigue en el mismo tenor, es la burla de todos y hasta equipos en crisis como Cruz Azul le pegan de visitante. Querétaro ha ganado apenas uno de sus últimos 12 partidos y contando, además, como local solo tiene 1 triunfo en sus últimos 6 partidos y ni siquiera fue de en este torneo.

PURO EMPATE (PUE GANA +175)

El Rey del Empate sigue mandando, pasan las jornadas y el pronóstico no cambia, ya que han empatado sus últimos 6 partidos y ya vimos que estadio no modifica la tónica. De visitante anda más o menos igual, solo que tiene una derrota y 4 empates en sus últimos 5 partidos. Así que el panorama no promete demasiado para la franja.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -118 / BAJAS -108)

Aquí sí hay que agarrarse la almohada porque no se ve que vayamos a tener demasiados goles. Tenemos bajas en 7 de los últimos 8 partidos entre ambos, mismo caso para los últimos 4PJ jugados en la Corregidora. Mientras que el momento que viven también se va a las bajas, Gallos las cumplió en 4 de sus últimos 5 partidos y Puebla lo ha hecho en 3 de sus últimos 5.

¿CON QUIÉN VAMOS?

A Gallos le pega cualquiera y a Puebla le urge ser ese cualquiera, porque esas 6 jornadas al hilo sumando de a un punto le van a pasar factura al final del torneo. Por lo que vamos a darle un voto de confianza a la franja para que se lleve la victoria y más jugando en la Corregidora donde tiene un rato sin perder.