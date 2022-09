APUESTA EN EL NECAXA VS LEÓN – VIERNES 2 – 7PM

Duelazo de dos equipos bien irregulares, pero aún así, las tendencias nos indicarán más o menos qué esperar y seguro nos ayudan a encontrar la mejora puesta.

MANO A MANO

Dominio espeluznante de la fiera sobre Necaxa, ya que los felinos no han dado espacio a la especulación pegándoles en los últimos 9 partidos, paso perfecto. Además, en casa de Necaxa, tenemos 7 triunfos consecutivos de la fiera.

¿CÓMO LLEGAN?

AGUANTÓ (NEC GANA +140)

Necaxa llegaba de una goleada de escándalo y así como si nada detuvo a una ofensiva poderosa como la de Tigres. Con todo y eso, Necaxa ya suma 4 partidos al hilo sin ganar y sale muy necesitado del triunfo. Sus números en casa no prometen mucho, solo dos triunfos en sus últimos 6 partidos.

GOLEÓN (LEO GANA +190)

León se sacudió un poco la malaria y goleó al Bicampeón, algo es algo, porque sus números venían pal perro, de hecho es el único triunfo en sus últimos 5 partidos, con 4 derrotas. De visitante es donde peor le va, con 5 partidos al hilo sin ganar y 3 derrotas.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS +100 / BAJAS -125)

Las tendencias están algo mezcladas, pero se inclinan por las altas. Necaxa las ha cumplido en 4 de sus últimos 5 partidos, mientras que León lo mismo, solo que en 5 de sus últimos 6. Los duelos directos promedian +2.5 goles en 5 de sus últimos 7PJ.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Este duelo es muy engañoso y si me lo preguntan, yo no le metería lana al triunfo de alguno de los dos por lo impredecibles que son. Pero si aún así queremos, me iría por el Necaxa, que si bien hay hegemonía, este numerito de la fiera ya lo conocemos y se antoja difícil que ligue dos triunfos y menos de visitante.