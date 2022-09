APUESTA EN EL SAN LUIS VS XOLOS – JUEVES 1 – 7PM

Como es costumbre, abrimos la jornada con un partido complicado de ver, pero que puede sernos útil a la hora de apostar y más si le echamos un ojito a las tendencias previas, no sé, en una de esas buscamos algún momio para el parlay de aquí puede salir. Así que veamos como llegan para saber que esperar.

MANO A MANO

A Xolos no le ha ido bien cuando enfrenta a San Luis, si bien no es un dominio tremendo, los de Tijuana suman 4 partidos al hilo sin derrotar a los colchoneros, con 2 derrotas y un par de empates. Ahora, los partidos jugados en San Luis no son tantos, hay un triunfo de los locales, uno de los visitantes y un empate, así que no hay tanto parámetro en ese aspecto.

¿CÓMO LLEGAN?

GOLEADO (SL GANA +115)

San Luis viene de ser goleado en su visita a Torreón justo después de pegarle a un rival pesado como Toluca, ya saben, típico de Liga MX. Ahora vuelven a casa, donde suman 2 victorias consecutivas, pero sus números generales no dan confianza, con 2 triunfos en sus últimos 10 partidos.

SE CAE (XOL GANA +235)

Xolos parece venir en picada, ha perdido sus últimos 3 partidos, dos de ellos en casa, y ni siquiera ha metido gol en esos tres duelos. Ahora debe salir de la perrera intentando rasguñar algún punto, y de cierta forma hay esperanza, ya que ha ganado 2 de sus últimas 5 salidas, lo cual es raro en ellos.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS +100 / BAJAS -125)

Podrá no pintar para ser un partido espectacular, pero ambos están defendiendo mal y las tendencias se inclinan ligeramente por las altas. Se han cumplido en los 3 partidos que se ha jugado en San Luis entre ambos. Además, Xolos las promedia en 4 de sus últimos 6 partidos, y el San Luis lo ha hecho en 3 de sus últimos 5PJ.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Si bien los dos llegan de perder, tal parece que la ventaja, ligera, está en favor de San Luis, en especial porque sabe como jugarle a Xolos y tal parece que va componiendo su récord en casa a diferencia de otros torneos donde no pesaba, y lo de Xolos, de cierta forma se esperaba. Así que vamos con el triunfo local.