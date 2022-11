APUESTA EN EL MÉXICO VS POLONIA – MARTES 22 – 10AM

México y Polonia se presentan en la Copa del Mundo y de inmediato se juegan todo observando el fixture que se les viene, casi casi diciéndole adiós al torneo para el que pierda. Con tanto en juego, veamos qué dicen las tendencias para meterle una lana al partido del TRI.

MANO A MANO

Mexicanos y polacos me han enfrentado bastante, tenemos registro de 9 partidos entre ellos, casi todos amistosos, solo uno en partido oficial y fue esa victoria polaca en 1978 de 1-3. En términos generales y para ponerle más picante, los números son idénticos, 3 victorias México, 3 victorias Polonia y 3 empates.

¿CÓMO LLEGAN?

ÁNIMO BAJO (MEX GANA +162)

Pocas veces se ha visto a una selección mexicana anímicamente tan golpeada tanto por la prensa como por los aficionados, sumado al mal momento de varias figuras. El TRI llega con 2 victorias en sus últimos 8 partidos y ese último duelo ante Suecia donde cayeron derrotados no ayuda en nada, además, solo gano el 50% de sus últimos 10 partidos oficiales.

NADA SORPRENDENTE (POL GANA +210)

Polonia tampoco intimida a nadie, de hecho, si recordamos las participaciones recientes en Mundiales han sido una gran decepción con todo y uno de los mejores delanteros del mundo como lo es Lewy, que parece achicarse en este escenario. Polonia llega con apenas 2 victorias en sus últimos 6 partidos y un récord de 5 triunfos en sus últimos 10 partidos oficiales, más parejos imposible.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS +140 / BAJAS -182)

Este será un partido tenso, muy parejo, donde el que se equivoque pagará caro y que si termina sin anotaciones no debería sorprender a nadie. México llega con bajas en 10 de sus últimos 15 partidos, Polonia promedia bajas en 6 de sus últimos 9 partidos. Así que no se ve por donde caigan demasiados goles.

¿CON QUIÉN VAMOS?

La única certeza en este partido es que no hay certezas. México es favorito por su historial de buenas actuaciones en fase de grupos y lo mal que le ha ido a Polonia, ya vimos en partidos directos y en las tendencias recientes, los dos equipos están casi idénticos. En este caso, no recomiendo apostar al resultado, la paridad es escalofriante y podría pasar cualquiera de los 3 resultados, mejor meterle una lanita a los goles a los goles que podrían usarse en un parlay, o de plano al ambos no anotan que se ha cumplido en 5 de los 8 partidos que han jugado entre ambos.