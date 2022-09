APUESTA EN EL LEÓN VS GALLOS – DOMINGO 18 – 7:05PM

Con todo y su temporada de altibajos, León pasea a media tabla, pero los números son engañosos, ya que está a dos puntos de irse al infierno y quedarse fuera de la repesca. Para s fortuna enfrenta al colero del torneo ya eliminado, pero esto es Liga MX y todo puede pasar. Veamos tendencias a ver si topamos una buena apuesta de este duelo disparejo.

MANO A MANO

El dominio de León sobre Gallos es amplio, de los últimos 10 partidos entre ambos, la fiera ha ganado 8 y hay dos empates. Mientras que en duelos disputados en casa de León, los locales han ganado 5 de sus últimos 7 y 2 empates. Por donde se le vea, gana León.

¿CÓMO LLEGAN?

DOLOROSA DERROTA (LEO GANA -150)

Parecía que León sacaba uno de esos resultados de antaño en la capital, pero en cosa de minutos se le fue todo al caño y dejó pasar una chance magnífica para asegurar su estancia en la repesca. Y es que la irregularidad ha sido el pan de todos los días, con solo 3 victorias en sus últimos 6 partidos y a cambio de3 derrotas, con ellos o es sol o sombra, no hay intermedios. Igual en casa han sido irregulares, con 3 victorias en sus últimos 5PJ y 2 derrotas.

OTRA VERGÜENZA (QRO GANA +425)

Ponerle momio a la victoria de Gallos como visitante es mera cortesía, no ha pasado en años y no parece que vaya a suceder en este torneo, donde siguen siendo el peor visitante en muchos muchos años y el colero general. Además de que no gana, últimamente este perdiendo casi todos como visitante, con 4 derrotas en sus últimos 5 partidos, nada que ver con aquel momento donde, de menos, sacaba empates.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -134 / BAJAS +105)

ALTAS, ALTAS Y MÁS ALTAS. Las tendencias indican que veremos un partido de goles. Si bien los partidos entre ambos las cumplen más por el nivel superior de León que por Gallos, hoy las tendencias de ambos también se inclinan para allá. León llega con altas en 6 de sus últimos 9 partidos y Gallos en 4 de sus últimos 5 partidos como visitante.

¿CON QUIÉN VAMOS?

La pregunta ofende, León se juega el pase y casi toda la temporada, en casa y ante el peor visitante de la liga, es más, Gallos se ha vuelto el levantamuertos como visitante, así que ese -150 esta ganado, aunque puede resultar un poco alta para algunos, pero puede para es suficiente.