3.-RAÚL JIMÉNEZ 2+ TIROS A PUERTA (MOMIO +200)

Ha sido un regreso difícil para Raúl tras la lesión, pero poco a poco va recuperando el olfato goleador en el Wolverhampton, y si bien sus números no son como los que nos tenía acostumbrados, cada vez lo vemos mejor en la cancha y es cuestión de tiempo para que su promedio de goles aumente. Aunque, en esta pick da lo mismo si anota o no, lo que nos atañe es la cantidad de disparos al marco, el cual está rosando los 2 disparos por partido. Si bien no es una apuesta 100% segura, conociendo a Jiménez seguro lo logrará y más viendo que enfrenta a un equipo en crisis como el Leeds, que ya le dio las gracias a Bielsa y que llega como el equipo más goleado de la Premier, con 65 goles encajados, o en otras palaras, con 2.2 goles recibido por partido. Así que hay razones para confiar en que el mexicano cumplirá la cuota.

2.-ALASSANE PLEA ANOTA (MOMIO +250)

Puede que la mayoría no esté familiarizado ni con Plea ni con el Borussia Mönchengladbach, pero este equipo se dedica a recolectar joyitas escondidas para hacerlas brillar al más alto nivel europeo y luego venderlas, y el futbolista francés es uno de sus mejores referentes en ataque. Además, el duelo ante Bochum es clave para meterse en el Top 10 de la Bundesliga y aspirar a competiciones europeas así que veremos al Gladbach jugando a tope, y si eso no fuera suficiente, Plea viene ON FIRE, participando en 5 de los últimos 6 goles del equipo y anotando en los últimos dos encuentros, así que hay muchas probabilidades de que vuelva a mojar y nos llevemos ese jugoso +250.

1.-PUEBLA GANA + AMBOS ANOTAN (MOMIO +400)

La Franja viene de perder el invicto en el CL22, pero no hay que encender las alarmas, ya que el equipo de Larcamón difícilmente olvidará lo mostrado en las últimas jornadas. De hecho, el Puebla llega con 3 victorias en sus últimos 5 partidos, eso combinado con el hecho de que enfrenta a un rival con 1 triunfo en sus últimos 6PJ como visitante, aumenta las probabilidades de que se dé el triunfo local. Para cerrar, se ha cumplido el ambos anotan en los últimos 4PJ de la Franja, así que es casi un hecho que se va a cumplir.