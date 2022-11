APUESTA EN EL WOLVES VS ARSENAL – SÁBADO 12 – 1:45PM

El Arsenal más líder que nunca se enfrenta a los Wolves, un equipo que está viviendo su peor temporada y que debería ser un escalón más para que los Gunners terminen como líderes ene l parón por el Mundial. Pero mejor veamos las tendencias para no errarle y encontrar el pick ideal.

MANO A MANO

A los Gunners no les ha ido bien ante los Wolves, han ganado apenas 3 de sus últimos 6 partidos, pero cosa curiosa, en casa de Wolves, suman 5 victorias en sus últimas 7 visitas, con todo y que éste ha sido un equipo muy competitivo salvo esta temporada.

¿CÓMO LLEGAN?

AL CAÑO (WOL GANA )

Los Wolves están sumidos en el descenso, apenas tienen un par de triunfos y junto al Notts son los peores equipos del torneo. Y no es para menos si llegas con 1 victoria en sus últimos 5 partidos y para acabarla ni fue en Premier, sino en EFL Cup, de hecho tienen 4 partidos al hilo sin ganar en liga.

POR TODAS (ARS GANA -163)

Pasan las semanas y pareciera que este sí es el año del Arsenal, que ya le ha pegado a varios grandes salvo a los equipos de Manchester, cayendo ante el United y pendiente del duelo ante el City. Llegan con 7 partidos al hilo sin perder en Premier League pero con la desafortunada eliminación en EFL Cup de media semana.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -143 / BAJAS +110)

Las tendencias están mezcladas, de entrada la defensiva no ha sido la principal debilidad de los Wolves y si bien promedian altas en 3 de sus últimos 5 partidos, no es una tendencias tan clara. Por su parte Arsenal le ha bajado un poquito a la cuota y llega con balas de 2.5 goles en 7 de sus últimos 9PJ. Por lo que no estaría raro que termináramos con un partido de pocos goles y vale la pena ir contra los momios.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Está claro que el favorito es el Arsenal, si bien los Wolves medio han compuesto el rumbo, los resultados siguen sin acompañarles y apestan a descendido. El momio para el triunfo del Arsenal es un -188 que puede venirnos de maravilla para convertir en positivo un parlay, así que tómenlo.