APUESTA EN EL JUVENTUS VS LAZIO – DOMINGO 13 – 1:45PM

Partido interesante en la Serie A con dos equipos que buscan no despegarse del líderes y asegurar su plaza para la Champions del otro año. Veamos como llegan al partido para tener claro a quien apostarle.

MANO A MANO

La tendencia es en favor de la Juve y claro, gracias a la gran época de la Juve y el triste paso de la Lazio, de hecho, los capitalinos suman 5 sin ganar y 3 derrotas, de hecho, el último triunfo de Lazio en casa de la Juve fue en 2017.

¿CÓMO LLEGAN?

DE VUELTA (JUVE GANA +100)

Poco a poco la Juventus viene de regreso tras el arranque lento y en este partido tiene la chance, si se conjugan resultados, de asaltar el subliderato. Llegan con 4 victorias en sus últimos 6 partidos. Además, en casa tiene 4 triunfos en sus últimos 5 partidos.

SUBLÍDER (LAZ GANA +290)

.Lazio ha aprovechado que el Milan se suicida y se mantiene como sublíder del Calcio. Sus números como visitante son buenos, llegan con 4 victorias en sus últimos 6 partidos y con solo una derrota, por lo que hay razones para soñar.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -106 / BAJAS -120)

Los duelos entre ambos promedian altas en 4 de sus últimos 6 partidos, pero la tendencia que traen los dos es de bajas. Juventus promedia -2.5 goles en 6 de sus últimos 9PJ, mientras que Lazio en 5 de sus últimos 7 partidos. En este caso, vámonos con las bajas.

¿CON QUIÉN VAMOS?

A la Lazio le hace falta hacerse pesar ante rivales de este tipo, y si bien el historial no le ayuda, parece que esta temporada de Serie A es para este tipo de equipos. Además, hemos visto buenas actuaciones de los capitalinos fuera del Olímpico y no deja de dar la impresión que esta Juve no es tan real. Así que no estaría descabellado ir contra el momio y ponerle unas moneditas al triunfo visitante.