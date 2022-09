APUESTA EN EL TOLUCA VS CHIVAS – DOMINGO 4 – 5PM

El verdadero partido de la jornada, bueno, eso esperamos, ya que los locales venían dando un gran torneo pero se está perdiendo y enfrente vienen una Chivas motivadas, pero que no dejan de ser las Chivas. Checa qué dicen las tendencias antes de hacer tu apuesta.

MANO A MANO

De los últimos 13 partidos entre ambos, Chivas sale ganón, con 4 victorias, mientras que Toluca suma solo 1 triunfo, sin contar que tenemos un montón de empates, 8 para ser exactos. Y ojo que en el Nemesio la cosa se pone peor, solo un triunfo por bando de los últimos 6 partidos, todo lo demás son empates.

¿CÓMO LLEGAN?

MALA RACHA (TOL GANA +137)

Ya casi se cumple un mes desde el último triunfo del Toluca, que fue a principios de agosto. Por lo mismo, su récord reciente está empeorando, con 2 triunfos en sus últimos 7 partidos. La localía tampoco ha pesado, con 3 triunfos en sus últimos 10 partidos en casa.

DE MENOS A MÁS (CHI GANA +195)

Será que por fin están en camino a la solidez, y es que Chivas se ha cansado de decepcionar. Hoy llegan con 4 partidos al hilo sin perder y 3 victorias consecutivas. Ahora, como visitante solo tienen un triunfo en sus últimos 5 partidos, TACHE.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS +100 / BAJAS -125)

Los partidos entre ambos son puras bajas, pero el presente de ambos es todo lo contrario. Toluca promedia altas en 4 de sus últimos 6 partidos como local. Y Chivas…también altas, cumpliéndolas en sus últimos 3 partidos como visitante.

¿CON QUIÉN VAMOS?

No es por decepcionar a alguien, pero todo apunta a que en este partido no habrá ganadores, buenos, tal vez nosotros si le metemos una lanita al empate, porque ya vimos como dividen puntos cuando se enfrentan, además, Toluca no está pesando de local y Chivas todavía tiene mucho que recorrer de visitante.