APUESTA EN EL TOLUCA VS AMÉRICA – MIÉRCOLES 19 – 9:06PM

Tenemos otro partido que promete secarnos la garganta de tantos goles que se avecinan, ojalá que estén a la altura. En lo que lo averiguamos, chequemos qué dicen los números para no dar un paso en falso y ganar nuestro pick.

MANO A MANO

Si tomamos los últimos 6 enfrentamientos directos, Toluca solo ha ganado 2 a cambio de 3 triunfos del América. Mientras que en los últimos 5 partidos jugados en la Bombonera, Toluca tiene 3 triunfos y América solo 1.

¿CÓMO LLEGAN?

GOLPE EN LA MESA (TOL GANA +295)

Toluca llegaba como víctima, pero los Diablos supieron golpear en los momentos indicados y demostró el músculo ofensivo que tienen para competir con cualquiera. Y es que sus números no eran para presumir, pero después de las últimas semanas registra 4 triunfos consecutivos y 5 sin perder como local, con 3 victorias.

APABULLANTE (AME GANA -106)

Impresionante el desempeño del América, mostrando una pegada no vista desde tiempos de Leo. Siendo el líder general, es obvio que América tiene números descomunales, con 14 partidos al hilo sin perder con 13 victorias, además de 7 victorias consecutivas lejos de casa.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -150 / BAJAS +115)

Este es un factor que no necesita demasiada ciencia, para nadie es un secreto que se esperan altas, tan solo con ver que en cuartos de final anotaron 17 goles entre los dos. Y pues claro, las tendencias van para allá, con altas en 10 de los últimos 14 partidos y en 8 de los últimos 9 jugados en la Bombonera.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Después de ver como lució el América en los Cuartos, se antoja difícil no pensar que superará a todos sus rivales camino al título. Pero aguas, Toluca no es el Puebla, ya vimos los alcances de este equipo y le responderán de poder a poder y más con una defensa a la que el humilde Puebla le hizo daño a causa de distracciones. Si bien no espero que Toluca saque el triunfo, pinta para un empate con bastantes goles. (MOMIO +290)