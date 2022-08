APUESTA EN EL LEÓN VS ATLAS – DOMINGO 28 – 7PM

Aún estamos intentando averiguar quien esta en una crisis más profunda, tal vez León, pero la realidad es que ambos llegan en el piso. Así que necesitamos ver tendencias para saber qué esperar de este partido y hacer nuestra apuesta.

MANO A MANO

En términos generales anda parejo el asunto y más desde que Atlas le ganó la final a León. Tenemos 3 victorias de la fiera, 2 triunfos del atlas y un empate en los últimos 5 enfrentamientos. Eso sí, en casa de León las cosas cambian, la fiera suma 5 partidos sin ganar y 3 victorias.

¿CÓMO LLEGAN?

NO DA UNA (LEO GANA +135)

No pudieron ni contra su hermanito, que llegaba igual en crisis y solo sirvieron de trampolín para que ellos despertaran. Y es que la fiera no deja de decepcionar, suma 4 derrotas al hilo con goleadas, sin goleadas, pero la única realidad es que no despierta. Más alarmante es el hecho de que solo ha ganado 1 de sus últimos 9 partidos en casa.

A LA BAJA (ATS GANA +225)

Atlas ha ido perdiendo aire y tal parece que el Clásico Tapatío les afecta de manera negativa, ya que suma 4 partidos al hilo sin ganar y 2 derrotas en ese lapso. Peores números muestra de visitante, donde no gana desde mayo, dicho de otra forma, son 8 partidos al hilo sin ganar fuera del Jalisco.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS +110 / BAJAS -143)

Están parejas las tendencias. Por un lado tenemos altas en 6 de los últimos 8 partidos entre ambos en León, mientras que de los partidos recientes de la fiera también hay altas, cumpliéndolas en 4 de sus últimos 5 partidos. Al contrario, tenemos bajas en 3 de los últimos 4 partidos entre ambos. Y Atlas promedia bajas en 4 de sus últimos 6 partidos, mismo dato para sus duelos de visitante. Para como llegan, se antoja muy difícil que se superen los 2.5 goles.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Con lo mal que llegan ambos es difícil ver un claro favorito. Si bien Atlas no ha jugado tan pésimo como la fiera, de visitante se antoja muy difícil que saquen un triunfo con todo y lo mal que llega León como local, pero de la misma forma, ya vimos que la fiera no le gana ni al filial. Por lo que lo más probable es que la crisis de ambos se prolongue con un empate.