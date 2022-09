APUESTA EN EL CHIVAS VS PUEBLA – SÁBADO 10 – 9:05PM

Chivas sigue sumando de a tres y ahora quiere enfilarse rumbo a la Liguilla pero tiene en frente a un rival que se ha vuelto un dolor de cabeza para muchos y que ostenta el título de “Rey del Empate” pero al que ya no le está alcanzando sumar de a un punto. Veamos como pintan las cosas para poder apostar.

MANO A MANO

Ojo en este dato, de los últimos 10 partidos entre ambos, Puebla ha ganado 5, Chivas 1 y 4 empates. Ahora, jugando en casa de Chivas, el rebaño acumula 4 al hilo sin ganar, y de hecho, los cuatro han sido derrotas para el rebaño, de locos.

¿CÓMO LLEGAN?

ENRACHADO (GUA GANA -110)

Chivas ya no lució tan bien en la jornada pasada, pero con todo y eso sacó la victoria, que es lo que realmente importa. Chivas llega con 6 partidos al hilo sin perder, con 4 triunfos al hilo. Ahora, en casa llega con 5 partidos al hilo sin perder, pero solo un par de triunfos.

EMPATELANDIA (PUE GANA +320)

Puebla es muy respondón, pero le cuesta trabajo redondear los partidos. Y es que la franja llega con 8 empates al hilo, hay que ver si no es récord olímpico, y de hecho, suma 11 partidos al hilo sin ganar. Ahora, de visitante suman 4 empates al hilo, así que divide puntos por todas partes.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS +110 / BAJAS -143)

Tenemos tendencias mezcladas, en los duelos directos hay bajas en 4 de los últimos 6 partidos, pero bajas en 3 de 5 partidos jugados en Chivas. Hablando del rebaño, hay bajas en 6 de sus últimos 7 partidos en casa, pero altas en 3 de sus últimos 5. Puebla anda igual, con altas en 4 de sus últimos 6 partidos y bajas en 4 de los últimos 5 de visitante. El partido pinta para ser de goles y es probable que tengamos altas, pero esta no es una apuesta segura.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Como ya se dijo, el último partido de Chivas no fue tan convincente, además, Puebla es el frijol de todos los arroces, pero para su mala suerte no ganan. Lo que más hace ruido aquí es el hecho de que a Chivas se le complica mucho este rival, por lo que todo apunta a que se perderá la racha de triunfos del local, pero tampoco esperamos que Puebla dé la campanada, aunque si lo va a hacer bien podría ser en este partido. Así que no está tan descabellado tomar el Empate/Puebla que paga -118.