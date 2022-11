APUESTA EN EL BAYERN VS INTER – MARTES 1 – 2PM

Este partido ya no representa nada en cuanto a puntos, ambos están clasificados y el Bayern ha asegurado la cima del grupo. Pero siendo apostadores, algo encontraremos para meterle una lana, así veamos que esperar de este duelo aparentemente muerto en el plano competitivo.

MANO A MANO

En la ida no se notó, pero hay paridad entre estos dos conjuntos. Bayern ha ganado 4 de los últimos 8 partidos entre ambos a cambio de 3 triunfos del Inter. Basta con recordar aquella final que le ganaron en el mismo AllianzArena donde hoy se disputa el partido.

¿CÓMO LLEGAN?

SIN PROBLEMAS (BAY GANA -239)

Como es costumbre, Bayern manejó a placer la fase de grupos con todo y que tenía dos pesos pesados en el mismo grupo. Es más, en la jornada pasada salió con una mezcla de titulares y suplentes para asegurar la cima, así que es probable que hoy saque un equipo aún más alterno. Bayern llega con números muy saneados tras una pequeña crisis, acumulando 9 partidos al hilo sin perder, además de 5 victorias consecutivas en UCL.

DE MANOS A MÁS (INT GANA +550)

Nada que ver el momento del Inter con el que vivía cuando debutó en Champions. Los de Milan llegan con 7 partidos al hilo sin perder y 4 victorias, además, ha ganado 3 de sus últimos 4 partidos de Champions, con ese empate valioso en el Camp Nou que casi casi firmó su pase a la siguiente ronda.

¿GOLES? (MOMIOS 3.5 GOLES: ALTAS -110 / BAJAS -118)

Aquí es donde podemos encontrar valor en este partido sin tanto riesgo, de hecho, los momios están muy nivelados pero las tendencias nos dan mayor claridad. Los duelos directos promedian bajas en 7 de los últimos 8 partidos directos, y si a eso le agregamos el hecho de que no se juega nada, y la Copa del Mundo está a pocos días, podemos esperar un partido de pocos goles. Así que ese -118 pinta inmejorable.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Si nos fuéramos por las tendencias, es obvio que debería ganar el Bayern, pero como ya se dijo, no se debe arriesgar de más en estos días y menos si no se juega nada y no pasa mayor cosa si no se suma de a3. Por lo que veo partido con poca agresión y que si termina 0-0 no debería molestarle a nadie.