APUESTA EN EL ARSENAL VS LIVERPOOL – DOMINGO 9 – 10:30AM

Duelo de morbo y que sirve para calar, otra vez, al líder Arsenal. Pero antes de que nos dejemos llevar por las emociones, chequemos como pinta el previo y las tendencias para hacer nuestra apuesta.

MANO A MANO

El dominio casi aplastante del Liverpool es una muestra del nivel que han tenido ambos en los últimos años, con unos Reds peleando por el título y unos Gunners rasguñando la Europa League. El récord anda en 5 partidos al hilo sin perder del Liverpool y 4 victorias. Además, visitando el Emirates, Liverpool llega con 3 triunfos al hilo.

¿CÓMO LLEGAN?

¿LÍDER REAL? (ARS GANA +155)

Hace unas semanas Arsenal llegaba como líder y se metió a Old Trafford para perder el invicto. Hoy vuelve a ocupar esa plaza y le viene la segunda prueba importante. Los Gunners no han perdido desde aquel partido en Manchester, llegan con 4 triunfos consecutivos y no ha perdido en casa, con 5 victorias al hilo en todos los torneos.

AHÍ VA (LIV GANA +162)

Si bien no ha perdido mucho, las 2 derrotas que lleva en la campaña han dolido demasiado, una por el rival, el United, y otra por las formas, el Napoli, sin contar con el hecho de que ha dejado puntos en el camino ante rivales que antes aplanaba. Los de Klopp llegan con 4 victorias en sus últimos 7 partidos y solo una derrota. Y como visitante llega con 3 victorias en sus últimos 5 salidas.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -175 / BAJAS +135)

Andan raros los goles, y la verdad, no recomiendo meterse en este rubro. De entrada el partido pinta para altas y los books lo saben, anda muy alto ese momio. Pero aguas, no creo que sirva para un parlay porque tenemos el hecho de que se han cumplido bajas en 4 de los últimos 5 partidos e incluso el ambos no anotan se ha hecho presente en los últimos 6 duelos, así que pocos goles entre ambos.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Las tendencias indican, evidentemente, que el Arsenal llega mejor, pero hay dos factores que pueden ser determinantes, primero la hegemonía del Liverpool tan aplastante en los duelos previos. Segundo, es el Arsenal, un equipo experto en ilusionar aficionados y también experto en decepcionarlos y más ante rivales como este. Me voy el triunfo del Liverpool.