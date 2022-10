APUESTA EN EL AMÉRICA VS PUEBLA – SÁBADO 15 – 8:06PM

El líder salió en modo infernal y definió todo en los primeros 90 minutos y no nos dejó mucho para la vuelta. Pero sabemos que este es el negocio de las apuestas y por supuesto que hay carnita para aprovechar el momento de ambos y ganarnos una lanita. Veamos qué dicen los números.

MANO A MANO

Desde la ida vimos el dominio del América sobre Puebla y eso quedó claro hace unos días. América ha ganado 12 de sus últimos 13 partidos y solo un empate. En el Azteca acumula 11 partidos al hilo sin perder y 5 triunfos consecutivos.

¿CÓMO LLEGAN?

EN LLAMAS (AME GANA -200)

América salió a comerse al rival y no dejó nada del Puebla. Ahora regresa a casa con 6 goles de ventaja y para hacer más grande el hoyo, suman 13 partidos al hilo sin perder, con 12 victorias, y en el Azteca tienen un récord de 15 partidos al hilo sin perder.

DESPEDAZADO (PUE GANA +550)

Puebla arrancó bien y luego se abandonó, dejando al rival hacer lo quiso. Ahora, Puebla va por una misión imposible y más viendo que suman 7 partidos al hilo sin ganar como visitante, y solo 2 triunfos en sus últimos 6 partidos.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -150 / BAJAS +115)

Aquí es donde podría estar el verdadero dato escondido, se esperan más goles, pero América debe guardar energías para las semifinales y evitar lesiones. Además, tenemos bajas en 8 de los últimos 9 partidos entre ambos en el Azteca, es más, ni siquiera se ha cumplido el ambos anotan en 4 de los últimos 5 partidos. Así que ir por ese +115 no sería tan descabellado.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Apostar a que el América va a ganar pinta arriesgado por las condiciones del partido y porque no querrán soltar de más y que tenga repercusiones en el partido de ida de las semifinales. Así que no me sorprendería que ambos salga a cumplir el trámite y tengamos un empate pavoroso que tumbo algún parlay. Así que yo no lo agrarraría.