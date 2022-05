¿Qué es 4 en la red?

Gurús, si no le han entrado a 4 en la red de Betway, lo están haciendo mal. Primero les explico, es un juego gratuito donde podemos llevarnos $200 mil pesos haciendo picks de qué jugador será el primero en anotar en 4 partidos seleccionados para el fin de semana, o si de plano no habrá anotadores.

Puede sonar complicado, pero no tenemos nada que perder y al contrario, le vamos a poner emoción extra al deporte que más nos apasiona.

Así que, para que se lleven una lanita, aquí les dejo mis picks basados en datos estadísticos y uno que otra intuición para que tengan una mejor idea de a quien elegir y se animen a entrarle.

Arsenal vs Everton (domingo 10am) – RICHARLISON (EVE)

Arsenal llega con el agua al cuello y obligado a ganar para intentar meterse a Champions pero enfrente está un equipo que le ha ganado los últimos 3 partidos y que querrá aprovechar que la defensa del Arsenal es agua y suma 9 partidos al hilo recibiendo gol. Por lo que podemos esperar a un equipo local bastante nervioso que podría recibir gol primero y tener que remar contracorriente. .

Man.City vs Aston Villa (domingo 10am) – RIYAD MAHREZ (CITY)

El City tiene todo para ser campeón y jugando en casa, esperamos que salga a comerse la cancha y al rival, por lo que no sería extraño que para los primeros 10 minutos ya lo esté ganando, de lo contrario, podría entrar en una zona de nervios que nadie en Manchester desea. Pero sabemos que si algo sabe jugar este equipo es la Liga, así que no esperamos sobresaltos.

Norwich vs Tottenham (domingo 10am) – HEUNG MIN SON (SPU)

Tottenham depende de si mismo para meterse a la Champions y se juega el partido más importante de la temporada visitando al colero del campeonato que lleva varios meses descendido. Por lo que no debería haber problema para unos Spurs que están cerrando con todo la temporada de la mano de un Sonny que se ha vuelto el referente del equipo, incluso por encima del propio Harry Kane.

Liverpool vs Wolverhampton (domingo 10am) – SADIO MANÉ (LIV)

Liverpool va por un milagro, ya que no solo necesita ganar, sino que el líder no lo haga, pero deberá hacer su trabajo antes de sacar la calculadora. Eso sí, en comparación con su rival, a ellos les tocó un equipo más competitivo, pero que no se juega nada y que ha recibido gol primero en sus últimos 9 partidos. Así que, aunque querríamos pensar que los Wolves podrían sorprender de inicio, los números desechan esa teoría.