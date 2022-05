¿Qué es 4 en la red?

Gurús, si no le han entrado a 4 en la red de Betway, lo están haciendo mal. Primero les explico, es un juego gratuito donde podemos llevarnos $200 mil pesos prediciendo qué jugador será el primero en anotar en 4 partidos seleccionados para el fin de semana, o si de plano no habrá anotadores.

Puede sonar complicado, pero no tenemos nada que perder y al contrario, le vamos a poner emoción extra al deporte que más nos apasiona.

Así que, para que se lleven una lanita, aquí les dejo mis picks basados en datos estadísticos y uno que otra intuición para que tengan una mejor idea de a quien elegir y se animen a entrarle.

Spurs vs Burnley (domingo 6am) – HEUNG MIN SON (SPU)

Los Spurs vienen motivados tras ganar el Derby ante Arsenal y cada partido es una final para entrar a Champions. Enfrente está un Burnley que acaba de perder su racha de victorias y que le cuesta trabajo enfrentar al Tottenham en su estadio con una larga racha de partidos sin ganar ahí. Si bien no hay una tendencia a favor de los Spurs para que anoten primero, son los obligados a ir por todo desde el minuto 1.

W.Ham vs Man.City (domingo 8am) – KEVIN DE BRUYNE (CITY)

Partido clave para definir la liga y el City lo sabe, justo como ha pasado desde que quedó eliminado de Champions y lo ha demostrado con tremendas goleadas. Aquí las tendencias están totalmente a su favor, ha anotado primero en sus últimos 7 partidos y su rival, el West Ham, ha recibido gol primero en 5 de sus últimos 6 partidos, así que no hay discusión..

A.Villa vs C.Palace (domingo 8am) – OLLIE WATKINS (VIL)

Duelo en la media tabla de dos equipos que ya no se juegan nada pero querrán cerrar lo mejor posible el torneo. Los Villians llegan de perder ante Liverpool en casa y venían de 2 triunfos previo a ese partido. El Palace llega con 3 partidos al hilo sin perder pero ante rivales de medio pelo, nada asombroso. Aquí vamos a hacerle caso al dato de que Aston Villa ha anotado primero en 5 de los últimos 6 partidos entre ambos y además, es local.

Newcastle vs Arsenal (lunes 2pm) – EDDIE NKETIAH (ARS)

Arsenal perdió el partido que no debía ya hora sí ve comprometidas sus chances de meterse a Champions si no se reconcilia con el triunfo. No sabemos si le vayan a ganar al nuevo millonario de la cuadro y realmente no nos interesa, lo que sí nos atañe es el hecho de que han anotado primero en los últimos 10 partidos ante las urracas, así que la lógica nos dice que los Gunners se irán al frente, ya lo que pase después es harina de otro costal.