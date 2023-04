Hoy no se habla de otra cosa que no sea del Clásico Español, por lo que te traemos los boosts que Betway nos ofrece para apostar en el Superclásico, Barcelona vs Real Madrid la vuelta de la Copa del Rey. Así que veamos las tendencias para saber a cual meterle la quincena.

BARCELONA VS REAL MADRID – 1pm

–Betway Boost: Benzema, Lewandowski y Vinicius Jr 1 tiro a puerta cada uno – Momio +200

Tendencias:

Benzema, Lewandowski y Vinicius han realizado 1 tiro a puerta o más en sus últimos 3PJ con sus respectivos clubes.

PROBABILIDAD GURÚ DE GANAR EL BOOST: 55%

–Betway Boost: Real Madrid marca el primer gol – Momio +150

Tendencias:

Real Madrid ha anotado el primer gol en sus últimas 3 visitas al Camp Nou.

PROBABILIDAD GURÚ DE GANAR EL BOOST: 60%

–Betway Boost: Barcelona gana y ambos equipos marcan – Momio +375

Tendencias:

Barcelona suma 3 victorias al hilo vs Real Madrid.

El ambos anotan se cumplió en el 70% de los últimos 10 Superclásicos.

PROBABILIDAD GURÚ DE GANAR EL BOOST: 65%

