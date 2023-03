Tenemos una gran jornada futbolística con actividad de selecciones, así que te vamos a dejar los 3 boosts que betway nos ofrece para hoy jueves y que puedes aprovechar para meterte una buena lanita.

Austria vs Azerbaiyán – 1:45pm / Suecia vs Bélgica – 1:45pm / Francia vs Países Bajos – 1:45pm

Betway Boost: Francia, Bélgica y Austria, todos ganan – Momio +450

Tendencias:

Francia ha ganado 5 de sus últimos 6 enfrentamientos vs Países Bajos.

Bélgica suma 3 victorias al hilo vs Suecia.

Austria nunca ha perdido vs Azerbaiyán y tiene una efectividad del 75%.

Francia vs Países Bajos – 1:45pm

Betway Boost: Holanda gana y ambos equipos marcan – Momio +800

Tendencias:

Países Bajos ha ganado 11 de sus últimos 14 partidos vs rivales UEFA (3 empates).

Betway Boost: Kylian Mbappé 2+ tiros a puerta – Momio +200

Tendencia:

Mbappé suma 9 tiros a puerta en sus últimos 5 partidos con la Selección.

