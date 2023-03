Cerremos la fecha FIFA ganándonos una buena buena pasta aprovechando los boosts que Betway nos deja para la jornada europea. Te dejamos estas tendencias que te ayudarán a elegir sabiamente.

Escocia vs España – 12:45pm / Turquía vs Croacia – 12:45pm / Suiza vs Israel – 12:45pm

Betway Boost: España, Croacia y Suiza, todos ganan – Momio +500

Tendencias:

España ha ganado sus últimos 3 partidos oficiales vs Escocia.

Croacia tiene un récord de 9 victorias en sus últimos 13PJ.

Suiza viene de ganar sus últimos 4 partidos de eliminatorias para la Euro.

PROBABILIDAD DE GANAR EL BOOST: 60%

Escocia vs España – 12:45pm

Betway Boost: Álvaro Morata 2 tiros a puerta o más – Momio +500

Tendencias:

Álvaro Morata solo promedia 1 tiro a puerta en sus últimos 4 partidos.

PROBABILIDAD DE GANAR EL BOOST: 40%

Turquía vs Croacia – 12:45pm

Betway Boost: Turquía gana y ambos equipos anotan – Momio +650

Tendencias:

Turquía tiene una efectividad del 27% jugando contra Croacia.

Se cumplió el ambos anotan en 5 de los últimos 6PJ de Turquía.

PROBABILIDAD DE GANAR EL BOOST: 45%

