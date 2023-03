Vamos a arrancar la semana aprovechando los mejores boost que Betway nos trae para la jornada europea de futbol en esta Eliminatoria UEFA rumbo a la Euro.

Irlanda vs Francia – 12:45pm / Hungría vs Bulgaria – 12:45pm / Montenegro vs Serbia – 12:45pm

Betway Boost: Francia, Serbia y Hungría, todos ganan – Momio +300

Tendencias:

Francia ha ganado 4 de sus últimos 5 partidos oficiales.

Hungría NUNCA ha perdido ante Bulgaria como local y ganó 7 de sus 9PJ.

Serbia tiene 7 victorias en sus últimos 8 partidos como visitante.

Irlanda vs Francia – 12:45pm

Betway Boost: Evan Ferguson y Kylian Mbappe marcan los dos – Momio +900

Tendencias:

Evan Ferguson suma 3 goles en sus últimos 4 partidos entre clubes y selección.

Mbappé ha anotado 5 goles en sus últimos 2 partidos con Francia.

