Por lo pronto, te dejo mis elecciones para GANAR en esta Jornada 29 en el 4 en la Red.

MANCHESTER CITY VS LIVERPOOL (SÁBADO 5:30 AM) – MOHAMED SALAH (LIV)

Es obvio que el City llega en mejor momento que el Liverpool, pero si vemos el historial, los Reds han sido un verdadero dolor de cabeza para los de Guardiola. De igual manera, la fácil sería irse con Haaland, pero hay dudas de que juegue, por otro lado, Mohamed Salah ha sido verdugo de los Citizens en sus últimos 3 enfrentamientos, así que esperamos vuelva a mojar.

ARSENAL VS LEEDS (SÁBADO 8AM) – BUKAYO SAKA (ARS)

Arsenal llega con dominio claro sobre Leeds United, con 8 victorias en sus últimos 10 partidos, así que los líderes tienen todo para manejar el partido y embolsarse otros tres puntos que lo acerquen al título. Su ofensiva se centra en nombres como Martinelli, Saka y Odegaard, que en conjunto suman 35 goles. Pero para este caso, elegiremos a Saka, que viene de un doblete contundente ante Crystal Palace.

NEWCASTLE VS MANCHESTER UNITED (DOMINGO 9:30 AM) – MARCUS RASHFORD (UTD)

El United se tambalea pero no se cae, sigue vivo en todos los torneos y se le viene una prueba de fuego ante uno de los equipos que le persiguen por el boleto a Champions. Si bien no sale como favorito, difícilmente se irá en cero ya que les urge romper esa mala racha de +180 minutos sin anotar en Premier League, y el elegido no es otro más que Marcus Rashford, uno de los delanteros que más goles ha anotado en esta campaña y artífice del 35% de los goles del United en Premier esta temporada,

EVERTON VS TOTTENHAM (LUNES 1PM) – HARRY KANE (TOT)

El Tottenham no anda tan mal pero aún así le dio las gracias a su DT y saldrá esta jornada con un técnico interino, pero para su fortuna, enfrente está un Everton en crisis y que para sumarle, se ha comido 7 goles en los últimos 2 enfrentamientos ante los Spurs, así que los de Londres tienen mano para volver a llenarles la canasta. Y de hecho, Harry Kane se ha despachado a gusto contra los toffees y les ha clavado 3 goles en los últimos 2 partidos, así que él es nuestro elegido.

