MANCHESTER UNITED VS EVERTON (SÁBADO 5:30 AM) – MARCUS RASHFORD (UTD)

Después de la crisis el United parece ir recuperando el paso y si no quiere caerse de los puestos europeos está obligado a ligar victorias y más si se juega en casa ante un rival que viene de una temporada mediocre que ocupa la parte baja de la tabla. La principal esperanza de los Red Devils es su mejor anotador de la temporada, Marcus Rashford, que de paso, les dio el triunfo a media semana.

BRENTFORD VS NEWCASTLE (SÁBADO 8AM) – CALLUM WILSON (NEW)

Newcastle viene en buen momento y motivados tras pegarle al United y arrebatarle el 3er lugar que, por ahora les pertenece a pesar de estar empatados en puntos. Su rival actual no debería ser un riesgo ya que flota en la mitad de la tabla, lejos de posiciones de descenso y con muy pocas chances de meterse a puestos europeos con solo un triunfo en sus últimos 5PJ. Su jugador más ON FIRE es el paraguayo Miguel Almirón pero ojo que está lesionado, así que apuntaremos nuestras baterías al inglés Callum Wilson que ha mojado ya en 10 ocasiones esta temporada.

TOTTENHAM VS BRIGHTON (SÁBADO 8AM) – HARRY KANE (TOT)

Tottenham sigue sin reaccionar, no logró pasar ni siquiera del empate ante Everton y está perdiendo puntos que pronto puede extrañar, de hecho, este partido puede ser clave, ya que enfrenta a su rival directo por el último boleto a Champions, y lo peor es que el Brighton llega un poquito mejor que ellos, al menos con mejor ritmo tras 3 victorias y solo una derrota en sus últimos 5 partidos. Si bien no esperamos que el Tottenham le vaya bien, una constante es que Harry Kane no deja de marcar, con 4 goles en las últimas 3 jornadas, así que vámonos con él dado que en el Brighton no hay un jugador ofensiva tan claro como para confiar en que marcará, pero si nos queremos arriesgar, tendríamos que confiar en el argentino Mac Allister, que con todo y que es mediocampista, se alza como el goleador de la temporada para el Brighton.

LIVERPOOL VS ARSENAL (DOMINGO 9:30 AM) – GABRIEL MARTINELLI (ARS)

Partido de la jornada, aunque sea solo por los nombres, ya que hay un mundo de diferencia entre ambos, casi 30 puntos de hecho, con un Arsenal buscando afianzar el título y un Liverpool al que ya le urge que se termina la temporada en la que se quedarán sin Europa. Los Gunners han pasado la crisis y aunque se juegue en Anfield deben salir por todo ya que el City no perdona y les sigue con 8 puntos abajo pero con un partido menos. Así que confiemos en la ofensiva del Arsenal para que le haga daño a una defensa que se ha comido 33 goles en 29 partidos jugados, y es el brasileño, Gabriel Martinelli quien saldrá a buscar su 14to gol de la temporada de Premier.

