Por lo pronto, te dejo mis elecciones para GANAR en esta Jornada en el 4 en la Red.

MANCHESTER UNITED VS ASON VILLA (DOMINGO 7AM) – MARCUS RASHFORD (UTD)

El United se vino abajo en cuestión de días y mucho tiene que ver la baja de su jugador más importante, Marcus Rashford, que por fin se puso los botines y brillo en la semana ante Tottenham a pesar de que no se sacó la victoria. Pero lo más importante es que ha vuelto a mojar y ahora, jugando en casa, hay altas probabilidades de que lo vuelva a hacer.

FULHAM VS MAN.CITY (DOMINGO 7AM) – HERLING HAALAND (CITY)

El City viene motivadísimo y en su mejor momento tras derrotar al Arsenal y tener el título en sus propias manos. Enfrente está un Fulham que difícilmente le hará oposición, es más, deberíamos esperar otra goleada encaminada por el mejor jugador de la temporada, Erling Haaland, que va rompiendo récords ajenos.

LIVERPOOL VS TOTTENHAM (DOMINGO 9:30AM) – MOHAMED SALAH (LIV)

Todo indica que el Liverpool está recuperando la esencia, y está pisando el acelerador para recuperar la temporada y no quedarse fuera de Europa, mientras que enfrente, los Spurs son un desastre, ya volvieron a despedir a su DT y de milagro no perdió la jornada pasada. Así que es muy probable que Anfield se los devore y veamos a Salah volviendo a celebrar.

ARSENAL VS CHELSEA (MARTES 1 PM) – GABRIEL MARTINELLI (ARS)

Dos equipos moralmente destruidos, Arsenal no metió ni las manos y parece haber perdido la cima a la que se aferró durante casi toda la temporada. Enfrente un Chelsea viviendo su peor temporada en los últimos 20 años y que no se ve por donde cierre de forma digna. El Arsenal intentará recuperar lo poco que le queda y esperar un milagro, y este Chelsea es casi un cheque al portador, así que es probable que vuelven a ganar y no va a ser sin la ayuda de Martinelli.

