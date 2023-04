Pick: Arsenal gana y más de 1 gol entre ambos equipos

Momio: -130

Gurú: RODRIGO GURÚ

El Arsenal después del partido tan difícil en Anfield no se puede dar lujos a perder un solo punto previo a su encuentro con el City el 26 de Abril y no dudo de su mentalidad por lo que saldrán con todo y mantendrán esa buena racha con la que llevaban 7 victorias consecutivas. El partido de ida lo dominó el Arsenal 3-1, además e que el mejor jugador del West Ham Declan Rice estará vistiendo los colores del Arsenal (LOL). Creo que el Arsenal con el 71% de victorias como visitante esta temporada podrá superar con gran intensidad a un West Ham que su último partido en casa lo perdió 5-1 vs el West Ham.

Vamos!