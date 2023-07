Bienvenidos a la Free Pick Gurú del día, tu fuente diaria de picks deportivas gratuitas. Cada día, nuestro Free Pick Club selecciona la mejor opción de apuestas para que la aproveches al máximo. ¿Quieres recibir estas selecciones directamente en tu correo electrónico? Entonces, no dudes en registrarte a continuación a través de nuestro formulario y únete a la comunidad #1 de apostadores. ¡No te pierdas la oportunidad de ganar con nuestras selecciones del Free Pick Club en la Copa Oro.

Evento: CANADÁ VS CUBA (4:30 PM) / COSTA RICA VS MARTINICA (6:30 PM)

Gurú: GUS GURÚ

Pick: CANADÁ GANA JUEGO CON OVER DE 2.5 GOLES TOTALES VS CUBA Y COSTA RICA GANA AL MENOS UNA MITAD VS MARTINICA.

Momio: -118

En la definición de los grupos C y D de Copa Oro, tenemos dos juegos con mucho valor.

Primero Canadá, con 2 puntos debe ganar sí o sí para meterse a la siguiente ronda. A pesar de varios suplentes y que ha dejado dudas, en frente tiene a una selección semi amateur como Cuba, a la cual debe ganar con facilidad.

Por otro lado jugamos con la estadística. Costa Rica en toda su historia nunca se ha ido de la Copa Oro sin ganar al menos una mitad. Ahora vs Martinica y en busca de su pase no deberá irse sin ganar esa mitad en esta Copa Oro.

