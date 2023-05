Bienvenidos a la Free Pick Gurú del día, tu fuente diaria de picks deportivas gratuitas. Cada día, nuestro Free Pick Club selecciona la mejor opción de apuestas para que la aproveches al máximo. ¿Quieres recibir estas selecciones directamente en tu correo electrónico? Entonces, no dudes en registrarte a continuación a través de nuestro formulario y únete a la comunidad #1 de apostadores. ¡No te pierdas la oportunidad de ganar con nuestras selecciones del Free Pick Club en la Bundesliga.

Evento: B.DORTMUND VS FREIBURG (7:30 AM) / UNION BERLIN VS W.BREMEN (7:30 AM)

Pick: DORTMUND HANDICAP -1 Y DOBLE OPORTUNIDAD UNION/EMPATE Y MÁS DE 1.5 GOLES TOTALES.

Momio: +100

Gurú: GURÚ ARDURA

Última jornada y vamos con 2 equipos que juegan el partido más importante en mucho tiempo.

Primero el Dortmund, si gana es campeón. VA A GANAR Y VA A GOLEAR a un Mainz que suma 4 derrotas consecutivas en los que se ha comido 12 goles. Además, no se juega nada.

Union Berlin va a ganar y se va a calificar a la Champions, pero vamos a acolchonarnos con el empate y meterle los goles. En los últimos 4 meses el Bremen ha jugado 18 partidos y en TODOS se han anotado más de 1.5 goles, además, solo en 3 de los últimos 13 del Union, se anotaron menos de 1.5.goles.

