Evento: NO SAINTS VS HOU TEXANS (6PM)

​Gurú: PEDRO GURÚ

Pick: NO Saints +3.5 y más de 32.5 Puntos en partido

Momio: +120

Último partido de pretemporada y vamos a jugarlo! Se acabo la espera termino ahora si nos vemos hasta el 7 de Sepriembre; Los Santos han tenido un gran pretemporada y van a querer cerrarla no va jugar Carr; pero confían en un gran rooster líderes dos por Winston y Haener; Nueva Orleans jugará toda su demas plantilla de titulares; están en casa con el calor de su gente y hoy la romperán! Me preocupa un poco los puntos que pueda aportar Tejanos al partido; pero vamos con todo Santos ha logrado Over en sus dos partidos anteriores!

