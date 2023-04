Pick: CREAR APUESTA: ARSENAL HANDICAP +3 / MÁS DE 1.5 GOLES TOTALES / CITY MÁS DE 0.5 TARJETAS

Momio: -125

Gurú: GURÚ ARDURA

La final ADELANTADA de la Premier League, el Arsenal es líder con ventaja de 5 pts pero con 2 partidos más jugados, es decir, podría decirse que el City es “líder” por 1 pt.

Partidazo, yo veo un partido muy parejo donde me parece lógico que el City sea favorito pero no entiendo que sea taaaaaaaaaaaaaaan favorito, y es por eso que mas allá de meterle a su win que creo es lo mas probable, me gusta mucho mas ir con el HANDICAP +3 del Arsenal, en otras palabras, el Arsenal podría perder hasta por 2 goles.

Adicional, lo que creo que todos vemos son GOLES, aqui nos vamos con el +1.5 goles en lugar del ambos anotan, una vez mas, buscando un colchon, ya que si queda 2-0 para cualquier equipo, nosotros cobramos.

Finalmente, para mejorar el momio, vamos con que el City tenga al menos UNA TARJETA en el partido, como contexto, el partido anterior vs Arsenal se llevaron 3 amarillas y el arbitro para este partido es Michael Oliver quien ha sacado más de 0.5 tarjetas en el 95% de sus partidos pitados y promedia 1.6 tarjetas al equipo local. Es una final, habrá tarjetas…