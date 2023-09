Bienvenidos a la Free Pick Gurú del día, tu fuente diaria de picks deportivas gratuitas. Cada día, seleccionamos la mejor opción de apuestas de nuestros Picks de #SoyGurú para que la aproveches al máximo. ¿Quieres recibir estas selecciones directamente en tu correo electrónico? Entonces, no dudes en registrarte a continuación a través de nuestro formulario y únete a la comunidad #1 de apostadores. ¡No te pierdas la oportunidad de ganar con nuestras selecciones de la Premier League.

Evento: LUTON TOWN VS WEST HAM (1PM)

​Gurú: RODRIGO GURÚ

Pick: WEST HAM

Momio: -125

La verdad no entiendo este momio, el West Ham con un gran inicio de temporada en donde le ha ganado a equipos como el Chelsea y el Brighton (3-1 a los dos) y se enfrenta al Luton Town equipo que perdió precisamente contra estos equipos 4-1 y 3-1, es por ello que no entiendo por que paga tan poco la victoria del West Ham. Además espero que mi jugador favorito del mundial Kudus haga su debut y sea un diferenciador. El West Ham va para ser un equipo relevante esta temporada y no lo veo perdiendo puntos ante un equipo que descenderá.

Recuerda que con la membresía #SoyGurú tendrás acceso al #FreePickClub donde tenemos más de 15 gurús expertos dando más de 400 picks y juntos cantaremos cientos de CHECKS, además de que cada semana tenemos los Retos de Liga Mx y Futbol Europeo con más de $20,000 pesos en premios.