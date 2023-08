Bienvenidos a la Free Pick Gurú del día, tu fuente diaria de picks deportivas gratuitas. Cada día, seleccionamos la mejor opción de apuestas de nuestros Picks de #SoyGurú para que la aproveches al máximo. ¿Quieres recibir estas selecciones directamente en tu correo electrónico? Entonces, no dudes en registrarte a continuación a través de nuestro formulario y únete a la comunidad #1 de apostadores. ¡No te pierdas la oportunidad de ganar con nuestras selecciones de la Liga MX.

Evento: JUÁREZ VS PUMAS (9PM)

​Gurú: ERICK GUERERO

Pick: Bet builder. Juárez o empate + under 5 goles + over 2 corners Juárez + over 2 corners Pumas.

Momio: +100

Gurus, se viene la jornada doble y unos Bravos de Juárez que ya jugaron 3 partidos complicados en liga y sorprendentemente siguen invictos ante América, Tigres y Chivas, hoy juegan vs Pumas y será un juego cerrado pero sí de emociones.

Recuerda que con la membresía #SoyGurú tendrás acceso al #FreePickClub donde tenemos más de 15 gurús expertos dando más de 400 picks y juntos cantaremos cientos de CHECKS, además de que cada semana tenemos los Retos de Liga Mx y Futbol Europeo con más de $20,000 pesos en premios.