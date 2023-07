Bienvenidos a la Free Pick Gurú del día, tu fuente diaria de picks deportivas gratuitas. Cada día, nuestro Free Pick Club selecciona la mejor opción de apuestas para que la aproveches al máximo. ¿Quieres recibir estas selecciones directamente en tu correo electrónico? Entonces, no dudes en registrarte a continuación a través de nuestro formulario y únete a la comunidad #1 de apostadores. ¡No te pierdas la oportunidad de ganar con nuestras selecciones del Free Pick Club en Leagues Cup.

Evento: LOS ÁNGELES GALAXY VS VANCOUVER WHITECAPS (7PM)

​Gurú: GUS GURÚ

Pick: OVER 3.5 GOLES TOTALES.

Momio: +100

Galaxy vs Vancouver es un juego donde las últimas 10 veces que se han enfrentado se ha anotado 36 goles. Ejemplo mas claro su último enfrentamiento 4-2.

Ahora bien galaxy viene de un juego de bajas lo cual es estadísticamente imposible se repita, por lo que los goles el día de hoy no cesarán, mas que ambos están obligados a ganar para aspirar a la siguiente ronda junto a la fiera. El over de 3.5 goles no defraudará.

