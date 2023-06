Bienvenidos a la Free Pick Gurú del día, tu fuente diaria de picks deportivas gratuitas. Cada día, nuestro Free Pick Club selecciona la mejor opción de apuestas para que la aproveches al máximo. ¿Quieres recibir estas selecciones directamente en tu correo electrónico? Entonces, no dudes en registrarte a continuación a través de nuestro formulario y únete a la comunidad #1 de apostadores. ¡No te pierdas la oportunidad de ganar con nuestras selecciones del Free Pick Club en la MLB!

Evento: KANSAS CITY ROYALS VS CINCINNATI REDS (6:10PM)

Gurú: Gurú Teghas

Pick: CINCINNATI REDS.

Momio: -112

Los Royals reciben en casa a los Reds en un partido donde la línea no me hace sentido alguno y lo vamos a aprovechar. Los Royals tendrán en la lomita a Jordan Lyles quien aunque usted no lo crea ha perdido sus últimos 12 partidos con un ERA de 6.84 esta temporada, en pocas palabras es el peor pitcher abridor de toda la liga. Los Royals han perdido siete partidos seguidos mientras que Los Reds han estado en una muy buena racha últimamente ganando tres seguidos y seis de sus últimos ocho juegos. También han ganado ocho de sus últimos 10 partidos fuera de casa. Vamos con los Reds a ganar!

